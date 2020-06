Bloomberg: Refinerías de India suspenden importaciones de crudo venezolano

Reliance Industries Ltd, que administra la refinería más grande del mundo en Jamnagar y representó el 25% de las exportaciones de Venezuela el año pasado, no tiene planes en este momento para realizar futuras compras

Venezuela – La refinería privada más grande de India detuvo las compras de petróleo venezolano, ejerciendo presión adicional sobre la asediada industria petrolera del país caribeño; reseñó la agencia Bloomberg.

Reliance Industries Ltd, que administra la refinería más grande del mundo en Jamnagar y representó el 25% de las exportaciones de Venezuela el año pasado, no tiene planes en este momento para realizar futuras compras, según personas con conocimiento de la situación que pidieron no ser identificados porque la información no es pública.

Es el último comprador que evita el petróleo producido por el gobierno de Nicolás Maduro después de que las refinerías estadounidenses, la Corporación Nacional de Petróleo de China y Rosneft Trading SA cortaron los suministros en medio de sanciones al sector petrolero de Venezuela.

La última vez que Reliance cargó una carga petrolera venezolana fue en marzo, y recibió la carga en mayo, según muestran los datos recopilados por Bloomberg. Reliance compró 117,650 barriles diarios de crudo venezolano este año, un 46% menos en comparación con el año pasado, ya que la producción de petróleo del país se desplomó.

Desde junio, Venezuela ha estado enviando crudo a China, Cuba, España e Italia. Las cargas a Europa se están utilizando para saldar viejas deudas y no generan efectivo muy necesario para la administración de Maduro.

Nayara Energy Ltd, respaldada por Rosneft Oil Co PJSC , la segunda refinería privada más grande de India, tampoco ha cargado crudo venezolano desde marzo. Se recurrió a los suministros de Canadá, Kuwait y Ecuador para llenar el vacío, según muestran los datos de los informes de envío.

La confianza ha sido un festín con el petróleo de los EE. UU., Colombia y Ecuador, según los datos. El año pasado, la refinería con sede en Mumbai reanudó las importaciones de petróleo de Venezuela para el pago en diésel, acciones que cumplían con las sanciones.

Hogar de las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela ha estado luchando para vender cargas después de las últimas rondas de sanciones dirigidas a las compañías marítimas que transportan su petróleo y a los comerciantes mexicanos Libre Abordo SA de CV y Schlager Business Group, los principales compradores de petróleo producido por Caracas.

Las exportaciones cayeron a niveles no vistos en los últimos 73 años en mayo y se espera que caigan aún más en junio.

Refinerías en crisis

Las líneas de gasolineras venezolanas de una hora han desaparecido tras la llegada de cinco petroleros iraníes el mes pasado, que transportan un total de 1,5 millones de barriles de combustible. Pero el alivio puede ser de corta duración.

Por ahora, las estaciones de servicio que una vez cerradas están abiertas nuevamente, operan las 24 horas del día en Caracas y otras ciudades, donde los conductores pueden comprar hasta 120 litros de combustible subsidiado por el gobierno por mes como parte de un nuevo sistema de doble precio destinado al racionamiento escasos suministros A medida que se consuma la ayuda iraní, los expertos dicen que aumentará la presión sobre la estatal Petroleos de Venezuela SA para llenar el vacío.

«El suministro de gasolina de 1,5 millones de barriles de Irán es una cantidad limitada y finalmente terminará, incluso con la baja demanda actual debido a las medidas de cuarentena del coronavirus», dijo Luis Alfonso Soler, consultor petrolero y ex ejecutivo de PDVSA.

Cuando eso suceda, las refinerías en ruinas del país serán responsables de satisfacer 50,000 barriles por día de demanda de combustible. Solo dos de las cinco plantas de PDVSA están produciendo gasolina en este momento, y solo lo suficiente para satisfacer el 60% de las necesidades del país.

La situación podría empeorar si los bloqueos relacionados con la pandemia terminan en julio, aumentando la demanda de gasolina en todo el país. Los suministros ya están disminuyendo en ciudades fuera de Caracas que vieron menos combustible iraní.

«Se nos ha vuelto a ver la escasez, justo antes de que llegaran los barcos iraníes», dijo Vicente Pérez, un productor de café del estado de Lara.

Además de enviar combustible, Irán ha intentado ayudar a reparar las refinerías enfermas de Venezuela, enviando técnicos y piezas al Complejo de Refinación Cardon de PDVSA, que aún se encuentra en mantenimiento. En las dos refinerías operativas, Cardón y El Palito, la producción es apenas estable, con plantas que se desconectan intermitentemente y detienen la producción.

PDVSA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

«Tanto El Palito como Cardón suman 30,000 barriles de gasolina por día, lo que no es suficiente para satisfacer la demanda local», dijo Nelson Hernández, un consultor de energía.

