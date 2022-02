Biagio Parisi, creador del Súper V8 Spec Series

Después del próspero y combatido GT de las Américas, uno de sus más aguerridos protagonistas vuelve a sembrar la semilla del automovilismo de alto nivel en nuestra región con este nuevo Campeonato

Biagio Parisi Puglisi nació un 7 de septiembre de 1966 en San Francisco, Estado Zulia, hijo del Sr. Croce (+) y la Sra. Maddalena, desde su juventud se destacó por ser polifacético y poco convencional, le gustaba entre otras cosas la velocidad y fue eso lo que caracterizó la primera parte de su faceta como figura pública… el corredor de autos de carrera.

Pero no fue solo la velocidad lo que lo convirtió en noticia dentro y fuera de la región que lo vio nacer, además de ayudar a su familia en su destacada actividad industrial, Biagio Parisi convirtió a la Policía de San Francisco en un modelo de organización y servicio para las demás policías, siendo Comisario en Jefe y fundador, instructor experto en artes marciales, tácticas anti-terrorismo/secuestro, piloto de helicóptero, instructor de manejo… las semejanzas con el agente 007 no son pocas.

Hoy en día esta notable figura zuliana no pierde un ápice de su espíritu emprendedor y sus ganas de trabajar, además de continuar llevando adelante las industrias de su familia, el autódromo Los Parisi, su fábrica de autos de carrera y su propia familia, está organizando una nueva serie automovilística de carreras de alto nivel, a pesar de la difícil situación económica, para reverdecer los viejos albores del deporte a motor en nuestro país y fuera de él, porque esta serie será internacional.

¿Cómo se inicia Biagio Parisi en el mundo de las carreras?

Yo empecé a correr prácticamente sin querer, siempre me gustó la mecánica, fuimos un día a comprar unos repuestos para mi Renault Fuego de calle, que lo tenía desarmado en la compañía, fuimos después de almorzar en casa de mis padres en Maracaibo.

Antes de regresar al trabajo paramos en la Renault a comprar las piezas y nos abordó el dueño del concesionario Futurauto en Bellavista, Jacques Barè, nos mostró un Renault Fuego de carrera que tenían en exhibición, estaban haciendo una promoción, pagabas el 40% del valor del carro y te regalaban el 60% asistiendo a 10 carreras al año, asistiendo a esas 10 carreras no debías pagar más nada.

Como nos conocía nos dijo: “Ustedes que son italianos y les gustan estas cosas, llévense el carro, seguro les va a gustar…” empezamos echando broma a ver si nos quedábamos con el carro después de las 10 carreras y terminamos enredados comprando autódromo, construyendo carros y todo lo demás…

¿Tuvo algún accidente grave? ¿Es cierto que se estrelló en un Fórmula Ford y nunca más quiso correr con ese tipo de auto?

Tuve un accidente con un Fórmula Ford de Juan Cochesa (+), caí en medio de los pits, salté el guardrail de la recta y caí en los pits, después de eso me fui a Francia a correr Fórmula y me compré un Fórmula, pero se lo terminé vendiendo a Coletta.

¿Cuántos tipos de auto de carrera ha corrido o por lo menos probado?

Desde 4 cilindros de turismo y fórmulas hasta 8 cilindros prototipos, Copa Renault Fuego, Copa Reanult 11 Turbo, Mustang GT1…

¿Cómo le gusta usar el repartidor de frenada, hacia delante o hacia atrás?

60 % adelante usualmente, pero eso depende de la distribución de peso del carro.

¿Cuál es el piloto más famoso con el cual ha hecho equipo?

Paul Newman, en las 24 horas de Daytona.

¿Es cierto que el libro Guinness de Records quería ponerlo a usted como el único piloto en el mundo dueño del carro, de la fábrica del carro, de la fábrica patrocinadora y del autódromo dónde corría?

Eso lo quería hacer mi papá, lo del libro Guinness.

¿Por qué decide abandonar el automovilismo y toma la decisión de convertirse en policía?

Ya yo estaba en la policía, lo que pasa es que el automovilismo hubo un momento en el que me decepcionó muchísimo, dejó de ser un deporte y se convirtió en una tortura, porque cuando empiezas a ganar mucho y hay muchos intereses de por medio todo el tiempo te desarman el carro, te hacen la vida imposible, tenía que cargar a dos abogados para asuntos deportivos en todos los autódromos, entonces dije: esto no es lo que yo quiero, yo quiero ganar en las pistas, no con abogados.

¿Qué cursos de policía ha tomado, que artes marciales y armas sabe manejar?

He hecho un poco de todo, SWAT, karate, armas cortas y largas…

¿Sabe pilotear helicóptero o avión?

Helicóptero

¿Quién fundó la Policía de San Francisco y quién fue el primer comisario de la Policía de San Francisco?

Yo fui el director fundador

¿Fue usted quien implementó el nuevo método de formar policías, que después sirvió de ejemplo a otras policías?

Así es, y el espectro de uso de la fuerza.

¿Cómo logró compaginar en un momento de su vida la actividad de piloto, policía y empresario todo al mismo tiempo, después de eso tener familia también y ahora además construir carros de carrera?

Bueno, al principio estaba joven y tenía tiempo, podía ser policía y corredor, fabricar carros también, hoy en día soy un poco mayor y no estoy corriendo, sólo construyendo los carros y dedicándome a mis negocios familiares.

¿Se lanzaría como gobernador o alcalde?

No lo creo

¿Por qué se acabaron las carreras en Maracaibo?

La situación económica en estos momentos no permite que uno pueda correr, están corriendo por Oriente con carritos cuatro cilindros, yo estoy arreglando el autódromo de acuerdo a las normas internacionales para piques y carreras.

Por ahora estoy construyendo las facilidades y hospitality, unos pits nuevos, restaurante, etc. y se usa mientras tanto para los piques, ya cuando tengamos una categoría importante como el Súper V8 entonces asfaltaremos la pista, sino se va a perder por falta de uso.

Estamos tratando de reactivar el automovilismo a alto nivel, después de que desaparecieron los ocho cilindros los cuatro cilindros no lograron llenar ese vacío, queremos crear una industria del automovilismo en la región, hay que realizar eventos importantes para hacer que la gente asista a las carreras.

¿Cómo se llama el campeonato que está promoviendo?

Campeonato Super V8 Spec Series y va a correr donde antes corría el GT de las Américas, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y Miami en Homestead.

¿Dónde se están construyendo los autos?

En la Comisana, Maracaibo.

¿Quién es el ingeniero?

Ángelo Canal y yo

Una descripción de sus autos…

Los chasis son tubulares con carrocería en fibra de carbono, el interior también es de fibra de carbono, los motores son V8 General Motors LS3 de 500 caballos de fuerza, el mismo motor que usa el Corvette y el Camaro SS, las carrocerías serán Challenger, Camaro, Mustang y Lexus.

¿Ustedes elaboran los motores?

No, los motores quedarán standard y serán iguales para todos los carros. Los carros tienen que ser iguales en todo, la diferencia la va a hacer el piloto.

¿Hay algún tipo de electrónica en el carro o todo es al viejo estilo?

Todo es electrónico, la gestión del motor, la caja secuencial, el acelerador es electrónico, no tiene ningún tipo de guaya que accione ningún comando, no tiene ni control de tracción, ni ABS, ni antispin, eso en carrera no se usa, pero todos los accesorios del motor están controlados por una computadora, por ejemplo, si quieres encender el limpiaparabrisas eso está controlado por una computadora, todos los recorridos de la suspensión, la velocidad del cardán, la velocidad de cada una de las ruedas, todo lo controla la computadora, además tiene GPS que te chequea tu comportamiento dentro de la pista.

¿Qué tipo de tubos están utilizando para el chasís?

De cromo molibdeno, 41/30 es el material, la cuna principal es de tubos de 1 y 3/4 cuadrados, el rollbar es de 1 y 3/4 redondo pero con 1/8 de espesor, todo esto en pulgadas.

¿La carrocería de fibra de carbono la están haciendo en la Comisana con autoclave o la cocinan químicamente?

La cocinamos químicamente pero pronto tendremos autoclave para darle al proceso temperatura y vacío. Se puede hacer con vacío y una resina especial, la autoclave la vamos a construir nosotros mismos.

¿De qué material están hechos parabrisas y otras estructuras transparentes?

Todo en lexan.

¿Qué tipo de Rines utilizan?

Rines de cinco pernos en aleación pero aún no hemos decidido si en medida 15 o 18 pulgadas. Estamos en discusiones con Pirelli para que nos suplan los neumáticos.

¿Qué tipo de gasolina van a utilizar?

Puede usar gasolina normal, el motor tiene 10.5 a uno de compresión, es lo que llaman un crate engine 6.2 litros de aluminio, no es exactamente de calle, el bloque y las tapas son de calle pero todo lo demás es modificado, es un motor de dos válvulas por cilindro con un solo árbol de levas central y varillas de empuje.

¿Qué velocidad alcanzará el auto?

Eso depende de la pista pero puede superar fácilmente las 200 millas por hora o 300 km/h. El carro pesa 2500 libras con piloto adentro, sin piloto unas 2250 libras, alrededor de 1100 kilos.

¿Qué tipo de caja tiene?

Es una caja secuencial con un cambio deshabilitado, sólo estamos usando cinco marchas por el tamaño de las pistas, además de que el motor tiene mucho torque y pocas RPM, sólo 6000.

¿Quiénes participarán en este campeonato? ¿Habrá alguien de la vieja guardia?

No creo, pura gente nueva, Adriano Abreu hijo, Brian Ortiz, campeón de la Mazda, puertorriqueño, Alfredo Nagel dominicano, posiblemente Alex Popow y Marco Ardagna hijo.

¿Usted va a correr?

¿Y cómo voy a correr si soy el organizador? Van a decir que hago trampa! Ja ja ja ja ja

¿Qué tipo de herramientas tiene en su fábrica de autos?

Tenemos un balanceador electrónico de cigüeñales, tenemos el área de maquinado donde se fabrican todas las piezas, dónde se hace todo lo que es de precisión, tiene aire acondicionado y está libre de polvo, tenemos torno, fresas, control numérico, cortador láser de láminas…

¿Qué tipo de lubricación utilizan?

El motor es un LS3 con cárter seco, tiene bomba externa de aceite y tanque externo de aceite, tiene dos bombas de succión y una bomba de presión, son tres bombas en una, la bomba de presión succiona el aceite desde el reservorio, lo filtra, lo enfría y lo envía al motor, las otras dos bombas envían el aceite desde el motor hacia el reservorio.

¿Cómo se integra el motor al chasis?

El chasis es portante y el motor está unido al chasis por un flange que lo hace también estructura portante del chasis, por eso es que no hay travesaño en la punta del chasis, el motor y su flange hacen de travesaño.

¿Qué componentes tuvieron que ser modificados?

Todas las poleas están reguladas para girar a 1/3 de las revoluciones del motor, el alternador necesita un mínimo de 3000 vueltas para mandar corriente y debido a la baja relación de los piñones gira muy lento para cargar, pero el carro está siempre por encima de 3000 revoluciones, no funciona sólo cuando el motor está prendido en mínimo.

El carro tiene batería como cualquier carro normal, pero es de litio o gel, de resto es igual, trabaja con 12 V igual que cualquier carro, claro si el piloto se va a la trampa de arena y trata de volver a encender el carro probablemente no contará con más de cuatro intentos antes de que la batería diga basta.

El árbol de levas de este carro levanta menos vueltas que el original para hacer que el motor sea más durable, todos los soportes del motor son portantes y son fabricados en casa, todos los componentes internos son de carrera, el cigüeñal es especial, hecho con material 33/40, las bielas son especiales en H, pueden girar a 10,000 revoluciones o más, los pistones son especiales con baño de cerámica en el cielo del pistón.

Todo eso está hecho para garantizar la fiabilidad del motor, dándole más potencia porque son componentes más livianos, pero no fue hecho con ese objetivo sino por la durabilidad que van a dar esos componentes, es decir, no se cambió la estructura del motor sino la calidad de los materiales de sus componentes, original sólo queda el bloque, las tapas y el múltiple de admisión, que es de plástico.

¿Qué tipo de electrónica usan los Súper V8?

La electrónica si cambió, la unidad de control del motor no es Chevrolet, es A&M, un fabricante especializado cuyo ECU te permite modificar las curvas de avance, de aceleración, la curva incluso del pedal del acelerador, que como es electrónico puedes graduar que sea más progresivo al inicio y más violento al final del acelerador, todo eso se puede hacer por la computadora. Puedes programar la computadora para que los primeros 30° de apertura de inyección se abran con dos pulgadas de acelerador y los otros 70° en una sola pulgada de acelerador, por ejemplo. Todo esto para facilitarle el manejo al piloto.

¿Qué piezas aligeradas usan?

Todos los plásticos atornillados al motor están hechos de polímeros, que tiene un comportamiento similar al aluminio ante la temperatura. Pistones y Bielas pesan todos iguales, eso sale del proceso de balanceado.

¿Qué hace falta para construir un carro de carreras?

Primero para hacer el chasis necesitas una mesa especial de acero plana con el tamaño necesario, una máquina especial para soldar TIG, para evitar que el calor modifique la estructura y para que la penetración de la soldadura sea mejor, herramientas especiales para sostener las piezas del chasís de modo que no se deformen mientras sueldas, tornos, fresas, control numérico, que se utilizan tanto para el motor como para el chasis.

El impele de la bomba de agua es hecho por nosotros porque estos motores giran al revés y el impele de la bomba hubo que hacerlo diferente al original, el flange del motor también lo hacemos aquí y se corta con láser, las piezas que sostienen la barra estabilizadora también las fabricamos nosotros, las piezas hechas de aluminio son hechas con aluminio de aviación 60/61 T6, igual que el cromo molibdeno que se usa en los chasis que es aleación 41/40.

Las curvas a los tubos del chasís se las hacemos con una máquina hidráulica, tenemos sierras para cortar aluminio, plasma, para evitar que en los dobleces los tubos se aplasten como un vulgar tubo de escape, éstos tienen que ser del grosor adecuado y además esta máquina es especial para evitar eso.

Habría sido fácil para Biagio Parisi ser el típico hijo de inmigrantes, dedicado al negocio familiar y a cumplir con el ciclo de la vida, pero hay personalidades y caracteres que nunca se conforman, no saben estar quietos, no dejan de crear y emprender, y es a ese espíritu pionero heredado de su sangre mediterránea, de sus padres y sus abuelos a quien queremos rendir homenaje con esta entrega… ¡Bravo!

Salvador Fazio