Bertucci reveló las posibles fechas para las elecciones parlamentarias

El presidente de Esperanza por el Cambio insistió en que la participación en los comicios es la única salida que queda para lograr la salida de Nicolás Maduro

Venezuela – Javier Bertucci, presidente de Esperanza por el Cambio, adelantó este martes que las elecciones parlamentarias podrían ser el 6 o 13 de diciembre del presente año.

«No pueden ser reconocidas dos Asamblea Nacional. Vamos a ver qué dice el pueblo el 6 o el 13 de diciembre en las elecciones parlamentarias», expresó en una entrevista ofrecida a Globovisión.

Reiteró que mencionados comicios no tendrán observación internacional sino «acompañamiento internacional». Ante ello, hizo un llamado a los demás partidos de oposición e insistió en que la participación es la única salida que queda para lograr la salida de Nicolás Maduro.

