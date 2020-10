Bertucci: Misión de la UE no se reunió con partidos que apoyan las parlamentarias

El representante de Esperanza por el Cambio señaló que espera que próximamente se de una reunión con los integrantes de la mesa de diálogo nacional para solicitar información al respecto

El presidente del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, aseguró que la misión especial enviada por el alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Joseph Borrell, a Venezuela, no se reunió con ninguno de los partidos de oposición que participan en las elecciones parlamentarias.

Afirmó que los representantes de la UE sostuvieron reuniones únicamente con las autoridades gubernamentales.

“En mi opinión si tú vienes a pedir condiciones con los primeros que tendrías que dialogar, además del gobierno debería ser con los partidos participantes”, dijo.

Bertucci sostuvo que en ningún momento recibió alguna invitación para reunirse con las autoridades enviadas por Borrell.

En una entrevista concedida al programa Sin Duda que transmite Unión Radio, comentó que le hubiese gustado tener conocimiento sobre cuáles eran las condiciones que se plantearon.

Mesa de diálogo nacional

Bertucci aclaró que se mantiene en la mesa de diálogo nacional, que integra el gobierno y un sector de la oposición, y que su supuesta salida se había producido “como presión”.

“Anuncié que me retiraba cuando vi que no habían más reuniones, que había como una especie de silencio en la mesa, y lo hice como mecanismo de presión a ver si la mesa iba o no a continuar”, dijo.

Aseguró que las reuniones se retomaron para debatir temas pendientes como condiciones electorales para diciembre y liberación de presos políticos.

“Se volvió a reactivar”, recalcó.