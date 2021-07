Atención: La tormenta tropical Elsa se convierte en huracán y causará precipitaciones en Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología señaló que Elsa es la quinta tormenta tropical de la temporada atlántica 2021

La tormenta tropical Elsa, que surgió en el océano Atlántico, sigue cobrando fuerza. Se convirtió en el huracán de categoría 1 con vientos de más de 120 km/h.

Lea también: Finaliza una temporada de huracanes que ha sido fatal para Honduras

#Elsa has strengthened into a hurricane. A sustained wind of 74 mph with a gust to 86 mph was recently reported at Barbados. A special advisory is being issued shortly. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oQ8aCP7mEv

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2021