Activista climática ugandesa acusa de racismo a la agencia AP tras ser recortada de una foto

Davos- La activista climática ugandesa Vanessa Nakate denunció en redes sociales ser víctima de racismo por parte de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP), luego de haber sido recortada de una de foto que mostraba a varias activistas durante su participación Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, celebrado esta semana.

La agencia AP publicó este viernes un artículo acerca de la reacción de Greta Thunberg a las críticas del jefe del Tesoro de los Estados Unido. El mismo tenía de portada una imagen compuesta por 5 chicas.

Sin embargo, Nakate, que estaba en el extremo izquierdo, fue recortada. En la foto aparecen Greta Thunberg e Isabelle Axelsson de Suecia, Loukina Tille de Suiza, y Luisa Neubauer de Alemania.

Nakate, de 23 años, publicó un emotivo video de 10 minutos que se volvió viral, y en el que habla acerca de su experiencia en la cumbre y de cómo se sintió al verse recortada de la foto. “Por primera vez en mi vida entiendo la definición de la palabra racismo”, expresó.

