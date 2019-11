Guaidó manifestó que no participará en parlamentarias ni con la nueva conformación del CNE

El presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, descartó que el sector que representa vaya a participar en elecciones parlamentarias, a pesar de que se cambie el Poder Electoral.

AN.-El presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, descartó que el sector que representa vaya a participar en elecciones parlamentarias, a pesar de que se cambie el Poder Electoral.

“El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución”, expresó Guaidó, en una actividad realizada por el Frente Amplio Venezuela Libre, el pasado jueves.

Respecto a una potencial designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) con los diputados oficialistas, como afirmó Nicolás Maduro, Guaidó no ofreció detalles y aseguró que quienes deben responder son los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).