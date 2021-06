23 de junio: Día del Abogado en Venezuela

«A la 1.00 de la madrugada me llamó un preso gritándome que lo iban a matar. Me fui desesperada al Retén El Marite y cuando llegué me dijo riéndose. «Doctora era broma, nadie me quiere matar, ¡Feliz Día de los Enamorados!».

Así recuerda hoy su Día del Abogado, Tahina Valconi, abogada penalista, «yo recién iniciaba mi carrera y fue un susto inolvidable».

Cada 23 de junio, las abogadas y abogados de Venezuela celebran su día.

Luego de la formalización de esta fecha durante el primer período presidencial de Rafael Caldera en 1972, y en conmemoración al primer Presidente constitucional de la República de Venezuela en 1811, Don Cristóbal Hurtado de Mendoza, quien fuera conocido por su destacada labor como abogado y amigo del Libertador Simón Bolívar.

Sin embargo, esta profesión ya contaba con un colegio desde 1788, cuando fue fundado el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas.

El profesional en derecho ejerce la defensa jurídica de una de las partes en juicio, así como los procesos judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella.

Son profesionales que con las leyes defienden la causa de los ciudadanos para hacer un mundo más justo.

Además, asesora y da consejo en materias jurídicas, para el ejercicio de esta profesión se necesitan estudios universitarios de Derecho (licenciatura en Derecho), además de estar inscrito en el colegio de abogados o tener una autorización del Estado para ejercer.

Los profesionales del derecho tienen que tener conocimientos en historia, filosofía, política y economía.

El cumplimiento de todos los reglamentos es su mayor responsabilidad, para ello, será necesario contar con excelentes valores éticos y morales que les permitan armar una excelente defensa.

Solo de esta manera podrán ser la voz de aquellas personas que por alguna circunstancia se encuentren legalmente «desprotegidas».

Todos tienen derecho

En su cuenta de Twitter el abogado Tomas Castellano abrió un hilo para defender a los abogados que luchan por los derechos de las personas que la sociedad condena

Hoy hablaremos de los abogados que defienden a personas que la sociedad condena. Es común escuchar decir “Ese abogado no tiene ética, porque defiende a pedófilos, violadores y asesinos”.

Una afirmación cargada de desprecio, no solo hacia el abogado, sino hacia lo que representa — Tomas Castellano (@viejocaste) June 23, 2021

Los abogados, para el ejercicio profesional, están obligados a regirse por la Ley De Abogados, su reglamento y el Código de Ética del Abogado Venezolano, así como por otras normas que regulan su trabajo. Debemos aclarar que la ética profesional no es la misma ética social. — Tomas Castellano (@viejocaste) June 23, 2021

La ética profesional varía en cada profesión y es llamada DEONTOLOGÍA. Esto porque los roles sociales de cada profesión son diferentes y deben tener un marco de referencia propio que sirva de guía ética a todos los que la ejercen.

La Deontología jurídica entrega a los abogados — Tomas Castellano (@viejocaste) June 23, 2021

una exigencia ética específica en su conducta profesional. A las personas de otras profesiones y no profesionales pudiera parecerles no ética alguna conducta profesional de los abogados, porque aquellas desconocen la deontología jurídica.

Por ejemplo, la defensa judicial de — Tomas Castellano (@viejocaste) June 23, 2021

La Ley de Abogados establece deberes que obligan al abogado a asumir la defensa de quienes les contratan y poner en ello todo el conocimiento y la eficiencia profesional.

El código de ética orienta al abogado a discernir si asume o no la defensa de causas que están reñidas con — Tomas Castellano (@viejocaste) June 23, 2021

su ética personal, pudiéndose negar invocando esa contradicción, sin embargo, la Ética Profesional le insta a no hacer excepciones, ni discriminar a ninguna persona, porque no corresponde al abogado juzgar, sino garantizar la correcta aplicación de la ley, garantizar los Derechos — Tomas Castellano (@viejocaste) June 23, 2021

Día del Abogado Internacional

En muchos países del mundo se celebra el día del abogado internacional con conferencias, lecciones magistrales, presentaciones de libros y cenas.

En esos encuentros, los abogados se reafirman en su compromiso de hacer justicia de manera eficiente y ética.

Películas sobre abogados

Para celebrar este día hemos hecho una recopilación de películas sobre abogados que te dejarán sin aliento:

Legalmente rubia (EEUU, 2001) El largometraje protagonizado por Reese Witherspoon y Selma Blair, película es una historia ficticia de la búsqueda de una chica de hermandad para ser considerada seriamente en la escuela de leyes de Harvard con el objetivo de recuperar a su expareja.

La película fue nominada para el Golden Globe Award de Mejor Película – Musical o comedia, y Witherspoon

Philadelphia (EEUU, 1993)

Basada en una historia real, narra la lucha del abogado neoyorkino Geoffrey Bowes que presentó una demanda contra su empresa por haberlo despedido a causa de su orientación sexual y su condición de enfermo de SIDA.

Civil Action (EEUU,1998)

Basada en el libro del mismo nombre escrito por Jonathan Harr, y a su vez basado en hechos reales, esta película protagonizada por John Travolta narra las peripecias de un abogado que trata de ganar un caso de contaminación de agua por contaminantes químicos en el estado de Massachusetts.

Erin Brockovich (EEUU, 2000)

En esta película es Julia Roberts quien se implica personalmente en la búsqueda de los culpables en otro caso de contaminación del agua que causa enfermedades a los residentes de Hinkley (California). Si bien ella no tiene formación legal, el bufete que la ha contratado como secretaria le asigna tareas de calle para recabar información.

Algunos hombres buenos (EEEUU, 1992)

Esta película encabezada por los grandes por Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson, está basada en una exitosa pieza teatral, que arrasó en los escenarios. Cruise encarna a un prometedor y brillante abogado de la marina que defiende a dos marines por un asesinato cometido en la base de Guantánamo.

Otros títulos que no te puedes perder si te gustan las historias de abogados son:

La tapadera, 1993

El cliente, 1994

El jurado, 2003

En el nombre del padre, 1993

Pactar con el diablo, 1997

Cuestión de honor, 1992

El inocente, 2011

¡Feliz día abogados!