El asteroide del ‘dios del caos’, a punto de pasar cerca de la Tierra

El asteroide 99942 Apophis estará a su distancia mínima de la Tierra este 6 de marzo y pasará a unos 15 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero en 2029 se acercará aún más y existe la posibilidad de que pueda dañar satélites en órbita geoestacionaria, informa Forbes.

Apophis, que lleva el nombre del antiguo dios egipcio del mal, la oscuridad y la destrucción, será más brillante para los telescopios a las 1:06 UTC de la madrugada de este sábado. The Virtual Telescope Project empezará una transmisión en vivo del paso del asteroide a las 00:00 UTC. Los especialistas intentan utilizar esta oportunidad para mapear su forma exacta, composición y trayectoria.

Here it is #asteroid #Apophis, coming relatively close next 6 Mar. This image was captured last night, we are happy to share it with you! We will also show Apophis fly-by live on our website https://t.co/KIZG4mrRVe#AsteroidDay #AsteroidDayItalia pic.twitter.com/2CFUgTkszy

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) March 3, 2021