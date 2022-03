YouTube comenzó a bloquear los canales de medios estatales rusos en todo el mundo

«En línea con esto, ahora también estamos bloqueando el acceso a los canales de YouTube asociados con los medios de comunicación rusos financiados por el Estado a nivel mundial, ampliando desde toda Europa. Este cambio es efectivo de forma inmediata, y esperamos que nuestros sistemas tarden en ponerse en marcha», resaltó la empresa.

YouTube ha comenzado a bloquear el acceso a los canales asociados con los medios de comunicación rusos financiados por el Estado a nivel mundial.

«Nuestras Directrices de la Comunidad prohíben los contenidos que nieguen, minimicen o trivialicen acontecimientos violentos bien documentados», anunció la compañía en una publicación en Twitter.

«Ahora estamos eliminando contenidos sobre la invasión de Rusia en Ucrania que violan esta política», agregó.

Lea también: Biden revocó estatus comercial con Rusia y prohibió importar vodka, mariscos y diamantes de ese país

«En línea con esto, ahora también estamos bloqueando el acceso a los canales de YouTube asociados con los medios de comunicación rusos financiados por el Estado a nivel mundial, ampliando desde toda Europa. Este cambio es efectivo de forma inmediata, y esperamos que nuestros sistemas tarden en ponerse en marcha», resaltó la empresa.

Asimismo, han confirmado que desde su última actualización, sus equipos han eliminado más de 1.000 canales y más de 15.000 videos «por infringir no sólo nuestra política de incitación al odio, sino también nuestras políticas sobre desinformación y contenido gráfico, entre otras», indicó.

Asimismo, la plataforma anunció la suspensión de todos los métodos de la monetización en Rusia. Previamente, la plataforma bloqueó la muestra de la publicidad en el país, lo que afectó seriamente las ganancias de los canales.

1/ Our Community Guidelines prohibit content denying, minimizing or trivializing well-documented violent events. We are now removing content about Russia’s invasion in Ukraine that violates this policy. https://t.co/TrTnOXtOTU

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 11, 2022