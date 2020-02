Washington acusó de nuevo a Huawei de robar secretos comerciales

El Departamento de Justicia presentó una nueva denuncia contra la firma china por presunto robo de secretos comerciales y violaciones de los derechos de autor, así como de colaborar con Irán y Corea del Norte de manera encubierta. Huawei desestimó las acusaciones

EE.UU. y China –Una nueva acusación reaviva la disputa entre Estados Unidos y Huawei. El Departamento de Justicia levantó nuevos cargos contra la empresa de telecomunicaciones china por presunto robo de secretos comerciales y la supuesta colaboración con los Gobiernos de Irán y Corea del Norte, sujetos a sanciones internacionales.

Este nuevo paquete de denuncias presentadas el miércoles 12 de febrero ante un tribunal federal de Brooklyn reemplazó a uno anterior, que se había registrado en 2019.

En total, el Departamento de Justicia presentó 16 cargos de conspiración por robar información comercial confidencial y violar los derechos de propiedad intelectual, con el objetivo de sacar ventajas sobre sus competidores y ahorrar costos en investigación y desarrollo.

De acuerdo con la presentación, Huawei se habría apropiado indebidamente de un código fuente de un enrutador de Internet, tecnología para antenas de celular y robótica.

Con ese fin, según la acusación, la compañía habría recurrido a “acuerdos de confidencialidad con los dueños de la propiedad intelectual” para luego quedársela y reclutar a empleados de otras empresas para que ellos filtraran la información de sus antiguos empleadores.

En el detalle de episodios concretos, el expediente recoge los casos de un ingeniero de Huawei que presuntamente se robó un brazo robótico de una empresa rival en Washington en mayo de 2013, o el de un empleado que, durante una feria comercial en Chicago en 2004, fue encontrado en medio de la noche sacando fotos a los circuitos internos en el stand de una firma de tecnología.

Además, la denuncia apunta la supuesta colaboración de Huawei con Irán en vigilancia interna, mediante la empresa Skycom, una de sus filiales no oficiales. Según el escrito, la firma china habría instalado equipos para monitorear, identificar y detener a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009 en Teherán.

Lea también: Presidente de Huawei: Sobrevivir será nuestra mayor prioridad en 2020

Asimismo, la acusación sostiene que Huawei habría intentado ocultar a los bancos sus transacciones comerciales con Irán y Corea del Norte, incluso mediante la utilización de nombres clave en sus documentos oficiales. Ambos países son objetivo de sanciones internacionales.

A través de un comunicado, Huawei desestimó las acusaciones presentadas el jueves 13 de febrero por el Departamento de Justicia, al que acusó de intentar “dañar irrevocablemente la reputación y el negocio” de la empresa “por razones relacionadas con la competencia en lugar de la aplicación de la ley”.

Según la compañía china, los nuevos cargos “carecen de fundamentos y se basan, principalmente, en disputas civiles recicladas de los últimos 20 años que han sido previamente resueltas, litigadas y, en algunos casos, rechazadas por jueces y jurados federales”.

En esa línea, este viernes 14 de febrero, desde la Conferencia de Seguridad de Münich, el jefe de seguridad cibernética de Huawei, John Suffolk, dijo que “no hay evidencia” para respaldar las acusaciones de Estados Unidos. “Creemos que son deliberadamente engañosos y esperan que, si arrojan suficiente lodo, algo de ese lodo se pegue”, remarcó.

También rechazó las acusaciones el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, quien reclamó a Washington que “deje de oprimir a las empresas chinas”.

“Estados Unidos ha abusado de su poder nacional para oprimir a las empresas chinas sin pruebas de irregularidades. Tal práctica es vergonzosa e inmoral, y está por debajo del estatus de Estados Unidos como un país importante”, subrayó.

The U.S. Department of Justice's new charges against #Huawei are based on resolved civil disputes from the last 20 years. Attacking us will not help the U.S. stay ahead of the competition. We believe that the court will make a fair ruling based on facts & evidence. #HuaweiNews

— Huawei (@Huawei) February 14, 2020