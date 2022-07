Una ola de calor con temperaturas récord envuelve a Estados Unidos

Una fuerte ola de calor que golpea a Estados Unidos y disparó la alerta en los servicios de salud para más de 100 millones de personas, se intensificará el fin de semana con pronósticos de humedad y temperaturas sofocantes que van en aumento en varias regiones del país.

La ola de calor -que también afecta a Europa con cientos de muertes- remarca la amenaza directa que el cambio climático plantea incluso a los países más ricos del planeta.

«Tan solo esta semana, se registraron 60 máximos de temperatura mientras el peligro por el calor envolvía buena parte del país», informó el jueves en Twitter el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

«Es posible que más récords se establezcan a lo largo de la próxima semana», agregó.

Dangerous #heat to continue affecting portions of the country as we approach the weekend. Severe thunderstorms are possible across sections of the Plains and interior Northeast. Monsoonal moisture to bring locally heavy rains across portions of the Southwest into the S. Rockies. pic.twitter.com/uXclo8IsBM

— National Weather Service (@NWS) July 21, 2022