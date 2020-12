Una mujer de 90 años es la primera en recibir la vacuna anti-covid de Pfizer

La primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer

Margaret Keenan, de 90 años, fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer dando así inicio al programa de vacunación masiva en el Reino Unido.

“El mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear”, dijo Margaret, que en unos días cumplirá 91 años, tras recibir la primera dosis en el Hospital Universitario de Coventry.

Grandmother Margaret Keenan becomes first in the world to receive Covid-19 vaccine pic.twitter.com/Sc2G1uRcZA — Aisling Ennis (@aislingrosennis) December 8, 2020

Margaret salió del hospital en medio de varios aplausos del personal médico tras recibir la primera de 800.000 dosis de la vacuna que se suministrará en las próximas semanas en los centros habilitados.

Incredibly moving footage from Coventry as Margaret Keenan, 90, was given a guard of honour from NHS staff after receiving the first Pfizer Covid-19 jab. 🎥@rvernallsPA pic.twitter.com/bzqdQLMR8B — Joe Pickover (@JPickover) December 8, 2020

Vacuna Anti-covid

​La vacuna se suministrará con prioridad a los adultos mayores de 80 años y el personal de salud puesto que el programa de Pfizer tiene previsto proteger a los más vulnerables.

“Me siento muy privilegiada de ser la primera persona vacunada contra el COVID-19. Finalmente puedo pasar tiempo con mi familia y amigos (…) después de estar sola la mayor parte del año. Mi consejo para cualquiera a quien se le ofrezca la vacuna es que la tome”, dijo Margaret a los medios de comunicación.

Según publica BBC, la segunda persona vacunada fue William Shakespeare, un hombre de 81 años de Warwickshire, quien dijo estar “complacido” de recibir la vacuna de Pfizer.

Second patient to get the COVID jab at University Hospital Coventry – would you believe it….William Shakespeare from Warwickshire pic.twitter.com/y0LzxgbJ9w — Hugh Pym (@BBCHughPym) December 8, 2020

Una fuente familiarizada con Pfizer reveló que la farmacéutica había comunicado al Gobierno de EEUU que no podrá suministrarle dosis adicionales de su vacuna hasta junio como mínimo ya que se quedó sin existencias del fármaco.