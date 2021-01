Un sismo de magnitud 7,0 sacude las costas de Filipinas

El foco del sismo se ha localizado a 219 kilómetros de Pondaguitan

Un sismo de magnitud 7,0 se ha registrado en Filipinas. El foco se ha localizado a unos 219 kilómetros al suroeste de Pondaguitan, en la provincia de Dávao Occidental, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 95,8 kilómetros y, de momento, no hay alerta de tsunami.

Mientras tanto, el Instituto para la vigilancia y mitigación de erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis de Filipinas (PHIVOLCS, por sus siglas en inglés), señaló que la magnitud del sismo fue de 7,1 y ocurrió a una profundidad de 116 kilómetros.

El terremoto se produjo aproximadamente a las 8 de la noche (hora local) y se sintió en varias partes de las islas. Además, PHIVOLCS considera que no habrá reportes por daños, pero que podría haber réplicas.

En redes sociales, algunos usuarios reportaron que perdieron la electricidad tras el sismo.

An #earthquake with a magnitude of 7.0 on the Richter Scale hit 210 km SE of Pondaguitan, #Philippines at 12:23 UTC (5:53 pm IST) today: USGS Earthquake pic.twitter.com/suI8xx8Gr0

— Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) January 21, 2021