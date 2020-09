Un policía mató de un balazo en el pecho a un afroamericano de 18 años en Washington

Los agentes implicados aseguran que ese adolescente portaba una pistola e indican que se hicieron con otra de otro joven de 19 años, que no tenía licencia de armas y al que arrestaron en el lugar

EE.UU.- Un policía mató a tiros el pasado 2 de septiembre al afroamericano Deon Kay, quien cumplió 18 años el mes pasado, en el barrio Congress Heights de Washington D.C.

Los agentes implicados aseguran que ese adolescente portaba una pistola e indican que se hicieron con otra de otro joven de 19 años, que no tenía licencia de armas y al que arrestaron en el lugar.

This is Deon Kay, who police shot and killed in Washington DC today, as he was running away from them.

He had just turned 18. pic.twitter.com/X27noYPaFv

— Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) September 3, 2020