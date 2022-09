Un policía agredió a un estudiante durante una pelea en una escuela secundaria de EE. UU.

Un policía agredió a un estudiante durante una pelea que tuvo lugar el miércoles de la semana pasada en la escuela secundaria Nimitz High School, ubicada en Irving (Texas, EE. UU.), según se aprecia en un video difundido en Twitter.

En la grabación se observa cómo un grupo de jóvenes se está peleando en el comedor del centro educativo y entonces aparecen dos agentes que intentan poner orden. Uno de ellos da un empujón a un chico, mientras que otro policía agarra a un estudiante y lo arroja contra un carrito, haciéndole caer al suelo.

Texas- Video shows #Irving officer slamming, pushing teen during fight at Nimitz High School.#Texas #Fight #US pic.twitter.com/ttrXYDngS4

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 24, 2022