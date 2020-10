Un «poderoso» e «inmune» Trump baila durante un mitin de campaña tras superar la Covid-19 (+video)

Trump instó a la población a salir y a retomar sus actividades, argumentando que el confinamiento ha causado un gran daño a la economía

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha retomado los actos públicos tras superar el covid-19 y lo ha hecho con un multitudinario mitin en el que se ofreció a repartir besos “grandes y gordos” a los asistentes para luego culminar el evento con un baile.

“Pasé por eso [el coronavirus], ahora dicen que soy inmune, me siento tan poderoso”, dijo Trump durante el acto, celebrado este lunes en la ciudad de Sanford, Florida, en el marco de la campaña electoral. Previamente, el médico de la Casa Blanca comunicó que el mandatario había dado negativo en las pruebas de covid-19 y que actualmente no es contagioso para otras personas.

Trump dancing in Florida.

First campaign event since testing positive for Covid 19 pic.twitter.com/YW0djF6BZV

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2020