Un periodista se cuela sonriente en una videoconferencia privada y esta fue la reacción (+video)

El reportero logró introducirse en la sesión tras simplemente adivinar el código de acceso a partir de datos difundidos en la cuenta de la ministra de Defensa de los Países Bajos

Daniël Verlaan, reportero del periódico holandés RTL Nieuws, logró irrumpir este viernes en una reunión confidencial digital de los ministros de Defensa de la UE, tras adivinar la contraseña gracias a información publicada en la cuenta de Twitter de la respectiva ministra de los Países Bajos, informa Politico.

Verlaan apareció en la pantalla y, sonriente, saludó a los ministros. “¿Sabe usted que ha irrumpido en una conferencia secreta?”, le preguntó Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. “Sí, sí. Lo siento. Soy un periodista de los Países Bajos. Lamento interrumpir su conferencia”, respondió el reportero. “¿Sabe que eso es un delito?”, replicó Borrell. “Será mejor que cierre la sesión rápidamente, antes de que llegue la policía”, le aconsejó.

RTL Nieuws detalló que Verlaan consiguió acceder a la reunión tras apenas descargar un código con la dirección del inicio de sesión y cinco de los seis dígitos del respectivo PIN, todo eso al tuitear accidentalmente la cuenta de Ank Bijleveld, jefa de la cartera de Defensa de los Países Bajos. Le costó al periodista solo algunos intentos para adivinar la cifra restante. Un portavoz del Ministerio de Defensa neerlandés dijo posteriormente que fue un miembro subalterno del personal quien publicó la foto con la información confidencial.

La videoconferencia de este viernes abordó cuestiones contempladas en un documento clasificado sobre amenazas en la esfera de la seguridad, que constituirán la base de una futura estrategia defensiva de la UE.

La intrusión periodística planteó serias dudas sobre la seguridad de las reuniones de altos funcionarios de la UE, destaca Politico. Un diplomático de alto rango sostuvo que el Consejo de la UE no dispone de “un espacio seguro” para sus comunicaciones, un equivalente a la plataforma de la OTAN, mientras que otro funcionario enfatizó que la intrusión fue ilegal y se informará a las autoridades. “Siempre hemos sido conscientes y hemos advertido que las videoconferencias […] son vulnerables desde el punto de vista de la seguridad”, dijo.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020