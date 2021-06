Un eclipse solar «anillo de fuego» iluminó el cielo este jueves

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna cruza en su camino a la estrella ardiente, se ve más pequeña que el Sol, lo que deja espacio para que una luz brille alrededor de los bordes

La Luna bloqueó parcialmente al Sol este jueves para crear un eclipse solar conocido como «anillo de fuego».

Algunas personas que se encuentran en el hemisferio norte han podido ver este 10 de junio el primero de los dos eclipses solares del año.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna cruza entre el Sol y la Tierra, bloqueando parte de los rayos del Sol, según la NASA.

Este es un eclipse anular, lo que significa que la Luna está tan lejos de la Tierra que parece más chica que el Sol.

Cuando la Luna cruza en su camino a la estrella ardiente, se ve más pequeña que el Sol, lo que deja espacio para que una luz brille alrededor de los bordes.

A esto se le llama el «anillo de fuego», que han podido ver algunas personas en Groenlandia, el norte de Rusia y Canadá, dijo la NASA.

«Anular» proviene del latín annulus, que significa en forma de anillo, según el Farmers’ Almanac.

Otros países en el hemisferio norte pudieron ver un eclipse parcial —entre ellos el Reino Unido y Francia—, que es cuando la Luna cubre una parte del Sol.

En este caso, una sombra con forma de uña cubre diferentes porciones del Sol dependiendo de la ubicación en que uno se encuentre.

La trayectoria de la anularidad, que traza dónde es visible el anillo de fuego, comienza sobre el norte de Estados Unidos, luego cruza el Ártico y termina en noreste de Rusia, según el Farmers’ Almanac.

Cuándo se pudo ver el eclipse solar

La Luna comenzó a cubrir el Sol a las 4:12 a.m. (Hora del este de EE. UU.), según el Almanaque del Viejo Granjero.

El eclipse anular comenzó a las 5:50 a.m., alcanzó su máximo a las 6:42 a.m. y terminó a las 7:34 a.m. El eclipse parcial, por su parte, terminó a las 9:11 a.m.

Cómo ver un eclipse de manera segura

Como algunos de los rayos del Sol brillan desde detrás de la Luna, es importante utilizar una protección ocular adecuada para ver el eclipse solar, según la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS, por sus siglas en inglés).

Cuando compres un filtro solar, asegúrate de que cumple con la norma internacional ISO 12312-2 para proteger tus ojos. Los «anteojos para eclipses» cuestan un par de dólares y son la única forma segura de ver el eclipse, dice la AAS.

A continuación, otros consejos adicionales de seguridad para recordar, según la Sociedad Astronómica Estadounidense:

Revisa siempre tu filtro solar antes de usarlo. Si está rayado, perforado, roto o dañado de alguna otra manera, deséchalo. Lee y sigue las instrucciones impresas o que vienen en el empaque del filtro.

Supervisa siempre a los niños cuando usan el filtro solar.

Si normalmente utilizas gafas, déjatelas puestas. Colócate los anteojos de eclipse por encima o mantén el visor de mano delante de las gafas mientras observas el eclipse solar.

Permanece quieto y cubre tus ojos con los lentes de eclipse o el visor solar antes de mirar hacia el Sol brillante. Después de mirar al Sol, date la vuelta y quítate el filtro, no lo quites mientras estás mirando hacia el Sol.

No mires hacia el Sol sin eclipse o con un clipse parcial a través de una cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico sin filtro.

Tampoco mires al Sol a través de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus lentes de eclipse o visor solar de mano, ya que los rayos solares concentrados podrían dañar el filtro y entrar en tus ojos, causando lesiones graves.

Antes de usar un filtro solar con una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico, busca el consejo de un experto sobre qué hacer durante el eclipse solar. Debes tener en cuenta que los filtros solares deben colocarse en la parte frontal de cualquier telescopio, binoculares o lentes de cámaras.

Eclipses solares y lunares

Este año, además de los dos eclipses solares habrá dos eclipses lunares. Tres de los cuatro serán visibles para algunas personas en América del Norte, según The Old Farmer’s Almanac.

Después del eclipse solar del 10 de junio, la próxima oportunidad de ver un eclipse será recién el 19 de noviembre.

En esa fecha se podrá apreciar un eclipse parcial de la Luna en América del Norte y Hawái entre la 1 a.m. y las 7:06 a.m.

El año terminará con un eclipse total del Sol el 4 de diciembre.

No será visible en América del Norte, pero quienes viven en las Islas Malvinas (Falkland), el extremo sur de África, la Antártida y el sureste de Australia podrán echarle un vistazo.

A continuación te contamos qué otros fenómenos se podrán apreciar en lo que queda del año en el cielo.

Lunas llenas

Como sucede en un año típico, 2021 tiene 12 lunas llenas. (Hubo 13 lunas llenas el año pasado, dos de las cuales fueron en octubre).

Aquí están todas las lunas llenas que quedan este año y sus nombres, según el Almanaque del Viejo Granjero:

24 de junio – luna de fresa

23 de julio – – luna de ciervo

22 de agosto – luna de esturión

20 de septiembre – luna de cosecha

20 de octubre – luna de cazador

19 de noviembre – luna de castor

18 de diciembre – luna fría

Asegúrate de buscar los otros nombres de estas lunas también, atribuidos a sus respectivas tribus nativas americanas.

Lluvias de meteoros

La lluvia de meteoros Delta Acuáridas se ve mejor desde los trópicos del sur y alcanzará su punto máximo entre el 28 y el 29 de julio, cuando la luna esté llena en 74%.

Curiosamente, otra lluvia de meteoritos alcanza su punto máximo en la misma noche: los Alfa Capricórnidos.

Aunque esta es una lluvia mucho más débil, se sabe que produce algunas bolas de fuego brillantes durante su apogeo.

Será visible para todos, independientemente del lado del ecuador en el que te encuentres.

La lluvia de meteoros de las Perseidas, la más popular del año, alcanzará su punto máximo entre el 11 y el 12 de agosto en el hemisferio norte, cuando la luna está llena solo en 13%.

Aquí está el calendario de la lluvia de meteoritos para el resto del año, de acuerdo con el pronóstico de la lluvia de meteoritos de EarthSky.

8 de octubre: Dracónidas

21 de octubre: Oriónidas

4 al 5 de noviembre: Táuridas del sur

11 a 12 de noviembre: Táuridas del norte

17 de noviembre: Leónidas

13 a 14 de diciembre: Gemínidas

22 de diciembre: Úrsidas

Planetas visibles

Los observadores del cielo tendrán múltiples oportunidades para detectar los planetas en nuestro cielo durante ciertas mañanas y noches a lo largo de 2021, según la guía planetaria del Almanaque del Viejo Granjero.

Es posible ver la mayoría de estos a simple vista, con la excepción de Neptuno distante, pero los binoculares o un telescopio proporcionarán la mejor vista.

Mercurio se verá como una estrella brillante en el cielo durante el amanecer del 27 de junio al 16 de julio y del 18 de octubre al 1 de noviembre.

Brillará en el cielo nocturno del 31 de agosto al 21 de septiembre y del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Venus, nuestro vecino más cercano en el sistema solar, aparecerá en el cielo occidental al anochecer en las tardes del 24 de mayo al 31 de diciembre.

Es el segundo objeto más brillante en nuestro cielo, después de la Luna.

Marte hace su aparición rojiza en el cielo matutino entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre, y será visible en el cielo vespertino hasta el 22 de agosto.

Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, es el tercer objeto más brillante de nuestro cielo.

Estará en exhibición en el cielo de la mañana hasta el 19 de agosto. Búscalo en las noches del 20 de agosto al 31 de diciembre, pero estará en su punto más brillante del 8 de agosto al 2 de septiembre.

Los anillos de Saturno solo son visibles a través de un telescopio, pero el planeta en sí todavía se puede ver a simple vista por las mañanas hasta el 1 de agosto y por las tardes del 2 de agosto al 31 de diciembre.

Será más brillante durante los primeros cuatro días de agosto.

Los binoculares o un telescopio te ayudarán a detectar el brillo verdoso de Urano en las mañanas del 16 de mayo al 3 de noviembre, y las tardes del 4 de noviembre al 31 de diciembre.

Será más brillante entre el 28 de agosto y el 31 de diciembre.

Y nuestro vecino más distante del sistema solar, Neptuno, será visible a través de un telescopio por las mañanas hasta el 13 de septiembre y durante las tardes del 14 de septiembre al 31 de diciembre.

Será más brillante entre el 19 de julio y el 8 de noviembre.