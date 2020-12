Un destructor de Estados Unidos se acerca a las islas Spratly en el mar de la China Meridional

El buque de guerra se alejó tras recibir un aviso del Ejército Popular de Liberación, según militares chinos



El destructor USS Jonh D. McCain de la Armada de Estados Unidos ha pasado este martes cerca de las islas Spratly en el disputado mar de la China Meridional para reafirmar el derecho a la libre navegación y “desafiar las restricciones al paso inocente impuestas por China, Vietnam y Taiwán”.

Tian Junli, portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China, afirmó que el buque estadounidense se alejó tras recibir un aviso de los militares chinos.

Lea también: Estados Unidos supera 18 millones de casos de covid-19

#USSJohnSMcCain conducted a Freedom of Navigation Operation in the #SouthChinaSea, Dec. 22. The #USNavy continues to fly, sail, and operate anywhere international law allows. #FreeAndOpenIndoPacific

Details: https://t.co/oJgZlIMote pic.twitter.com/RqXIYYZmIY

— U.S. Navy (@USNavy) December 22, 2020