Un avión con 99 personas a bordo se estrelló en un barrio residencial de Pakistán (+Video)

Pakistán –Un avión de Pakistan International Airlines (PIA) se ha estrellado este 22 de mayo cerca del aeropuerto pakistaní de Karachi. La aeronave transportaba a bordo a 99 personas, han confirmado los funcionarios de aviación civil.

En las redes sociales aparecieron imágenes de la lista de pasajeros del vuelo donde su número asciende a 91.

Anteriormente, un portavoz de la aerolínea PIA afirmó que “el vuelo PK 8303 con 99 pasajeros y 8 miembros de la tripulación”.

La aeronave, un Airbus A320, se estrelló en una colonia residencial ubicada en las cercanías del aeropuerto de Karachi.

Según algunos informes, varias casas y vehículos han sido dañados como resultado del accidente.

En el lugar del siniestro están trabajando rescatistas y efectivos de la Fuerza de Respuesta Rápida del Ejército de Pakistán.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran una densa columna de humo negro elevándose desde el lugar.

Por otra parte, en las transmisiones desde el barrio afectado se pueden ver multitudes de personas acumuladas cerca de la escena, que parece ser un área densamente poblada, mientras ambulancias y camiones de bomberos tratan de abrirse paso.

El vuelo PIA PK-8303 despegó del aeropuerto internacional Allama Iqbal de Lahore a las 13:10 (hora local).

El primer ministro pakistaní, Imran Khan, ha anunciado la inmediata apertura de una investigación para aclarar las causas del accidente. Mientras tanto, el portavoz de la PIA, Abdullah H. Khan, en un video comunicado señaló que “lo último que supimos del piloto fue que tenía algún problema técnico”.

Posteriormente, este representante de la aerolínea comentó a la agencia TASS que es prematuro hablar sobre las causas del siniestro. “Hasta que se lleve a cabo la investigación técnica del accidente, no podemos decir que su causa fue un fallo técnico”, puntualizó.

Además, añadió que “todos los pilotos paquistaníes están capacitados sobre cómo lidiar con los aterrizajes de emergencia”.

