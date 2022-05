Ucrania denuncia que Rusia está usando «las armas no nucleares más pesadas»

Ucrania denunció este viernes que Rusia está utilizando «las armas no nucleares más pesadas»e hizo un llamamiento a Occidente a abandonar «el miedo de una escalada»

Kiev.- Las tropas rusas están utilizando en su ofensiva en Ucrania «las armas no nucleares más pesadas», como sistemas de lanzacohetes móviles de largo alcance capaces de portar ojivas termobáricas, según denunció este viernes Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski y entregar el equipo necesario para que las fuerzas de Kievpuedan responder a los ataques.

El asesor publica un vídeo en su cuenta de Twitter en el que muestra el sistema ruso de lanzacohetes Solntsepek y las ojivas utilizadas, acompañado de un texto en el que subraya que «Rusia ya usa las armas no nucleares más pesadas contra Ucrania, quemando a la gente».

This is 🇷🇺 Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against 🇺🇦, burning people alive. Maybe it’s time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ

