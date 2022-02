Ucrania aumentará un 40 por ciento el tamaño de sus Fuerzas Armadas

El mandatario ucraniano ha insistido en bajar el perfil a las advertencias lanzadas desde Estados Unidos y la OTAN, que aseguran que Rusia podría atacar a Ucrania en cualquier momento

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, firmó este martesun decreto para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas del país en 100.000 soldados, un 40 por ciento, de acá a 2025, y también aumentar el salario de los militares. Sin embargo, aclaró que esto no debe interpretarse como una señal de que una guerra con Rusia es inminente.

En un discurso ante la Rada Suprema, el parlamento unicameral ucraniano, el mandatario pidió a los legisladores que mantuvieran la calma y permanecieran unidos, con el fin de no sembrar el pánico ni explotar la tensión fronteriza con el vecino con fines políticos.

Aunque Rusia tiene decenas de miles de soldados estacionados cerca de las fronteras con Ucrania, Zelenski ha insistido en bajar el perfil a las advertencias lanzadas desde Estados Unidos y la OTAN, que aseguran que Rusia podría atacar a Ucrania en cualquier momento. Occidente ha enviado cientos de toneladas de armas y pertrechos para mejorar la capacidad defensiva de las fuerzas ucranianas.

Banderas de varios países

«Este decreto no fue preparado porque vayamos a tener una guerra pronto, sino para que en el corto y en el largo plazo haya paz en Ucrania», dijo el mandatario. «Debemos permanecer unidos a nivel interno. Ustedes pueden ser oposición al gobierno, pero no oposición a Ucrania, y pueden despreciar al gobierno, y al presidente, pero no a su propia gente, sembrando el pánico para lograr ganancias políticas», agregó.

Actualmente, las fuerzas ucranianas disponen de aproximadamente 250.000 soldados, que son superados ampliamente en número y armamento por Rusia. En las últimas semanas, países miembros de la OTAN han mostrado su respaldo a Ucrania, entre ellos Reino Unido, Países Bajos y Polonia, cuyos primeros ministros llegan este martes de visita a Kiev. El jueves, el presidente de Turquía hará lo mismo.

Tras finalizar la alocución del mandatario, parlamentarios se reunieron en el hemiciclo ondeando banderas de los países que han mostrado su apoyo a la soberanía ucraniana, entre ellos Reino Unido y Canadá.