Trump resultó herido en atentado en su contra ¡Última hora! (hay video)

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue retirado del escenario en un mitin de campaña en el estado de Pensilvania después de que fuertes ruidos, similares a disparos, resonaran entre la multitud.

En un video del evento se pude ver cómo Trump se tira al suelo al suelo mientras pronunciaba un discurso. Rápidamente fue rodeado por su equipo de seguridad y permaneció en el suelo alrededor de un minuto.

Apparently Trump just got shot in the ear? pic.twitter.com/hWTt4tImJA

— CRG (@MacroCRG) July 13, 2024