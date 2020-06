Trump ordena “largas penas de prisión” para quien ataque monumentos

La orden también establece que fuerzas de seguridad federales intervendrán para proteger las estatuas cuando las autoridades locales no lo hagan

EE.UU. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes 26 de junio, una orden para proteger los monumentos, memoriales y estatuas después de que fueran blanco de ataques en medio de las protestas raciales en el país y que castiga con “largas penas de prisión” a los responsables.

“Acabo de tener el privilegio de firmar una Orden Ejecutiva muy fuerte que protege los Monumentos, Memoriales y Estatuas y combate la Violencia Criminal reciente. ¡Largas penas de prisión por estos actos ilegales contra nuestro Gran País!”, anunció Trump en su cuenta de Twitter.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues – and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020