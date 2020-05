Trump “está considerando” que la vacuna contra el coronavirus sea de acceso gratuito

Este viernes, el presidente estadounidense anunció una nueva asociación público-privada que tiene como fin desarrollar una vacuna contra el covid-19

EE.UU. – El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado este viernes que la Casa Blanca está “considerando” que una eventual vacuna contra el nuevo coronavirus —que ha afectado a más de 4,5 millones de personas en todo el mundo— sea de acceso gratuito para la población.

“En realidad estamos considerándolo”, respondió el mandatario a la pregunta de un periodista de la Casa Blanca acerca de si una potencial vacuna sería gratuita.

REPORTER: Should a vaccine be free?

TRUMP: We’re looking at that, actually. But we’re making a lot of progress on vaccines. But we’ll be speaking to you very soon and I think we’re going to have a very good couple of meetings at Camp David. pic.twitter.com/QDd6h071gq

— JM Rieger (@RiegerReport) May 15, 2020