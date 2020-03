Trump envió al Congreso de EEUU extensión de declaratoria de emergencia sobre Venezuela

Trump envió un comunicado apoyándose en la Orden Ejecutiva 136.926 y a su vez, mostró interés en que esta declaratoria permanezca hasta que “Venezuela obtenga la libertad”

EE. UU. El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, pidió al congreso de su país extender la declaratoria de emergencia sobre Venezuela.

Trump envió un comunicado apoyándose en la Orden Ejecutiva 136.926 y a su vez, mostró interés en que esta declaratoria permanezca hasta que “Venezuela obtenga la libertad”.

#ATENCIÓN | Pdte. @realDonaldTrump envía al Congreso de #EEUU extensión de declaratoria de emergencia sobre #Venezuela: "La situación en #Venezuela continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos". pic.twitter.com/sgdnZ63pMc — Gustavo Marcano. (@GustavoMarcano) March 5, 2020

“La situación en Venezuela continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, reza parte del texto.

Lea también: Trump listo para finalizar exención a Chevron: Bloomberg

Duque pidio a Trump sanciones más duras

El presidente colombiano Iván Duque mantuvo este lunes una reunión bilateral en el Salón Oval de la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Durante el encuentro, Duque pidió sanciones “más fuertes” contra el régimen de Nicolás Maduro. “Han destrozado el sistema de salud, por eso tenemos que trabajar de manera conjunta, para que haya una transición política y democrática que sea efectiva en Venezuela”, añadió Duque, cuyo país ya recibió a 1.7 millones de venezolanos que huyeron de la dictadura.

Trump, por su parte, dijo que la crisis venezolana “es un gran tema para nosotros”. “La forma en la que ellos tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. Fue un gran tema en nuestras conversaciones”, indicó.

De la reunión también participó la canciller colombiana Claudia Blum; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, se discutió sobre la cooperación en recursos para la atención de la población migrante venezolana y el estado de los cultivos ilícitos en Colombia.

Foto: Agencias