Trump dijo que podría cortar toda relación con China (+Video)

EE.UU.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha hecho uno de sus comentarios más fuertes respecto a China a raíz de la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de Pekín.

“Hay muchas cosas que podemos hacer”, ha señalado el mandatario en una entrevista con FOX Business. “Podríamos cortar toda la relación”, agregó.

La Administración Trump ha estado analizando vías para posiblemente castigar o buscar una compensación financiera de China por lo que considera retención de información sobre el SRAS-CoV-2 y su negativa de cooperar.

En la entrevista, el presidente planteó el impacto de poner fin a las relaciones bilaterales. “Ahora, si lo hicieras, ¿qué pasaría?”, preguntó Trump. “Ahorrarías 500.000 millones de dólares si cortaras toda la relación”.

Trump contra China

Las acusaciones del líder estadounidense contra Pekín se han repetido constantemente a lo largo de la crisis sanitaria. Hace unas semanas, Trump afirmó que estaba convencido de que el patógeno fue creado en un laboratorio de Wuhan. Más adelante, se pronunció de nuevo sobre el tema y declaró que “dentro de un tiempo” su país publicará un informe que detallará el origen del virus.

Asimismo, el mandatario comentó que no cree que China liberara el coronavirus intencionalmente. “Hicieron algo terrible. No creo que lo hicieran a propósito, pero ocurrió, tal vez debido a la incompetencia. Es posible que [el virus] se liberara y no supieran cómo decirlo”, sugirió.

La Cancillería china publicó la semana pasada un artículo de 30 páginas en el que refuta lo que denomina como 24 “acusaciones absurdas” de algunos políticos importantes estadounidenses sobre la forma en que Pekín manejó el brote del SARS-CoV-2.

Entre otras cosas, desde Pekín mostraron un cronograma que refleja cómo China ha ido proporcionando información a la comunidad internacional de una manera “adecuada, abierta y transparente”, pese a que EE.UU. afirma lo contrario. Además, aseguran que el SARS-CoV-2 no debería llamarse “virus chino” o “virus de Wuhan”, tal y como sugieren desde la Administración de Trump, ya que la OMS indicó que el nombre de un virus no debe ser específico de un país.

¿Nuevas sanciones?

Mientras tanto, el senador estadounidense Lindsay Graham presentó esta semana un proyecto de ley que permite a Trump imponer sanciones si Pekín no proporciona un informe completo sobre el brote de covid-19. La legislación fue apoyada por otros ocho senadores republicanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó la legislación propuesta e instó a Washington a centrarse en proteger la seguridad de sus propios ciudadanos y contribuir más a la cooperación global para controlar el virus.

