El presidente Trump anuncia que invocará la Ley de Producción de Defensa para ampliar sus facultades para controlar la economía civil durante la pandemia



EE. UU.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que invocará la Ley de Producción de Defensa con el fin de reunir al sector privado y dar respuesta a la crisis sanitaria. La norma permitiría obligar a la industria estadounidense a producir suministros médicos esenciales para combatir el coronavirus.

La Ley, que fue promulgada en 1950 en respuesta al comienzo de la Guerra de Corea, otorga al Gobierno federal el poder de instruir a los fabricantes para que produzcan el equipo que necesite el país como mascarillas protectoras y ventiladores.

President @realDonaldTrump: "We will be invoking the Defense Production Act." pic.twitter.com/yUsLbV9ri9

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2020