Trump adviertió a Irán: “No maten a sus protestantes”

“Estados Unidos está mirando”, escribió el presidente Trump a través de su cuenta de Twitter, con referencia a las manifestaciones en Irán contra el gobierno

Estados Unidos- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, envió un mensaje de advertencia a los líderes de Irán. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió que “no maten” a los protestantes que han tomaron las calles en el país de Medio Oriente ayer sábado.

En ese sentido, mostró su respaldo a las manifestaciones que piden la renuncia del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán. Trump sugirió también que estaban siendo vigilados por “el mundo” y por Estados Unidos.

“A los líderes de Irán: NO MATEN A SUS PROTESTANTES. Miles ya han sido asesinados o encarcelados por ustedes y el mundo está mirando. Más importante aún, Estados Unidos está mirando”, publicó Donald Trump.

Ordenó también que “vuelvan a encender Internet” y dejen que los “periodistas deambulen gratis”. “¡Detén la matanza de tu gran pueblo iraní!”, enfatizó el mandatario.

La protestas en Irán se desataron luego de que el gobierno, dirigido por Hasan Rohaní, aceptara la autoridad de la embestida contra el avión ucraniano en el que fallecieron 176 personas.

Fuente militares iraníes admitieron la culpa, pero aseguraron que fue por un “error” humano. Sin embargo, Rohaní explicó que se determinará a los responsables para que puedan ser procesados y calificó como “imperdonable” el presunto error.

Por su parte, los iraníes condenaron el suceso y ahora exigen la renuncia del ayatolá Alí Jameneí. “Abajo el dictador” y “Vergüenza de la Guardia Revolucionaria” gueron algunas de las frases que se coreaban en las manifestaciones acontecidas el sábado.

Otras de las demandas de los protestantes son un juicio público y una condena para los responsables del accidente.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2020