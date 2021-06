Tropas israelíes mataron a un adolescente palestino

Soldados de Israel mataron a disparos a un adolescente palestino el viernes durante enfrentamientos en Cisjordania ocupada, según fuentes médicas palestinas

Mohammed Said Hmayel, de 15 años, murió en choques en el pueblo de Beita, cerca de Naplusa, en el norte de este territorio palestino ocupado por Israel desde hace más de 50 años, indicó la organización Media Luna Roja palestina.

El Ministerio de Salud palestino confirmó su muerte y que seis personas resultaron heridas por balas reales disparadas por el ejército israelí.

Los enfrentamientos empezaron en una manifestación contra «la construcción por Israel de una colonia cerca del pueblo» de Beita, indicó la agencia oficial palestina Wafa.

A 15-year-old #Palestinian boy has been shot dead by the Israeli occupation forces in the village of Beita, to the south of Nablus in the occupied West Bank, during a public protest against Israel’s construction of a colonial settlement outpost.https://t.co/PQ5TDorpTe pic.twitter.com/QBGNW0klBP

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) June 11, 2021