Tres muertos y varios heridos tras dos explosiones en los Emiratos Árabes Unidos

Al menos tres personas perdieron la vida y varias resultaron heridas como resultado de dos explosiones ocurridas este lunes en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informa Reuters.

De acuerdo con medios locales y la Policía, los estallidos ocurrieron en Abu Dabi, la capital, y en Dubái, el centro turístico del país.

Uno de los siniestros afectó los restaurantes de comida rápida KFC y Hardees, ubicados en la calle capitalina de Rashid bin Saeed, que conduce hacia el aeropuerto de Abu Dabi.

Se espera que esta jornada aterricen allí el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el marco del histórico acuerdo negociado por EE.UU. que sirvió para normalizar las relaciones entre el país hebreo y EAU.

Según las autoridades de Abu Dabi, el hecho fue producto de un problema en un contenedor de gas tras un reabastecimiento.

there was an explosion that happened in abu dhabi and my family lives near the place 😭😭 pic.twitter.com/qOHM0PNW4R

— 𝚑𝚒𝚗𝚊𝚖𝚒⁷ (@taestyjmk) August 31, 2020