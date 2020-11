Tres grandes televisiones de EE.UU. interrumpen la transmisión de Trump y lo desmienten (+video)

ABC, CBS y NBC han interrumpido la transmisión del discurso de Trump en el que denunciaba fraude y atacaba a todo el sistema electoral de EE.UU. sin pruebas

Poco antes de las 19.00 (horario de la Costa Este), Donald Trump lanzaba desde la Casa Blanca un mensaje sin precedentes: “Si contamos los votos legales, ganamos fácilmente. Si cuentas los ilegales, nos van a tratar de robar”. Así comenzaba un discurso que advertía desde los primeros minutos un daño histórico de un mandatario estadounidense al sistema electoral de un país. Incluso para los estándares de Trump, las afirmaciones sin evidencia alguna de este jueves por la tarde que sugerían un fraude electoral en Estados Unidos, suponen una afrenta inédita a las instituciones y logran el objetivo de añadir gasolina a un país más polarizado que nunca. Tres grandes cadenas de televisión, ABC, CBS y NBC, decidieron interrumpir la transmisión por el peligro de sus palabras sin pruebas. Las únicas televisiones que mantuvieron la emisión fueron la CNN y Fox News.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…" pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020