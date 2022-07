Tren en Boston generó pánico al incendiarse mientras circulaba por un puente (video)

Unas 200 personas a bordo de un tren del metro de Boston, EE. UU., fueron evacuadas luego de que el vehículo se incendiara mientras circulaba por un puente que cruza el río Mystic durante la mañana del jueves 21 de julio, informó la cadena local Boston 25.

El incidente provocó pánico entre los cientos de personas que viajaban dentro del transporte de la línea naranja del metro. Debido a la angustia, las personas rompieron las ventas del tren para intentar protegerse, e incluso una mujer saltó del vehículo al río para intentar salvarse.

An Orange Line train caught fire Thursday morning on a bridge over the Mystic River. #MBTA

Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales, ni personas lesionadas. La mujer que saltó del puente nadó hasta la orilla y rechazó la atención médica ofrecida por los servicios de emergencia, según la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA, por sus siglas en inglés).

NEW: Video shows Orange Line riders jumping out of windows after a train car caught on fire over the Mystic River.

The MBTA says a person even jumped from the bridge into the water. They declined medical attention. pic.twitter.com/xTdSWFlP2L

— Rob Way (@RobWayTV) July 21, 2022