Tras ser designada como «Estado patrocinador del terrorismo» por parte de EE. UU. así respondió Cuba

Cuba se suma a Siria (desde 1979), Irán (1984) y Corea del Norte (2017) en la lista estadounidense

La administración de Donald Trump, cuyo mandato culmina el próximo 20 de enero, incluyó nuevamente a Cuba en la lista estadounidense de ‘Estados patrocinadores del terrorismo’.

“Se debe poner fin al continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental. Hoy, EE.UU. está devolviendo a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo para responsabilizar al régimen de Castro por su comportamiento maligno”, escribió el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021