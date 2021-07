Tragedia: Venezolana se hace procedimiento estético en un hotel de Colombia y muere durante la operación

Después de conocerse la tragedia sobre la muerte de Seni María Guerra Urbaneja, de 28 años de edad, durante un procedimiento estético realizado en un hotel del centro de Valledupar, los familiares revelaron que esa era la segunda vez que lo hacía con una mujer que no contaba con los protocolos necesarios para la actividad.

Familiares de la víctima dijeron que se sometió a una cirugía en la habitación de un hotel, en Colombia; el caso aún está bajo investigación.

Después de conocerse sobre la muerte de Seni María Guerra Urbaneja, de 28 años de edad, durante un procedimiento estético realizado en un hotel del centro de Valledupar, los familiares revelaron que esa era la segunda vez que lo hacía con una mujer que no contaba con los protocolos necesarios para la actividad.

Inés Urbaneja comunicó que su hija hace 20 días se había intervenido los senos con la misma persona en una vivienda del barrio Ciudadela los 450 Años.

«Lo que sabemos es que la doctora se llama Mildred y que también es venezolana como mi hija. Ella (la esteticista) decía que pasaba viajando por todo el país y que era un procedimiento muy seguro, a una les decía que demoraba un año y a otras que diez años», manifestó la pariente.

Por ese motivo, Guerra Urbaneja confiada en que no sucedería nada viajó el reciente lunes festivo de Aguachica hacia Valledupar para realizarse un procedimiento en los glúteos y retocarse un detalle en los senos por el valor de $600.000.

Tragedia en puertas

El sitio escogido esta vez fue la habitación 108 del hotel Los Cardones, ubicado en la carrera 9 con 17 de barrio centro de la ciudad. En el sitio Seni María Guerra se encontraba con una acompañante y la esteticista, quien le inyectó un medicamento desconocido que la dejó mal de salud.

Es así que al llegar el compañero sentimental de la mujer al sitio, procedieron a llevarla en un taxi a la Clínica Santo Tomas, donde reportaron que llegó sin signos vitales.

“Me dijeron cuando llegué al hotel que mi hija estaba mal, que tenía los senos inflamados, que todo estaba rojo y no sé cómo ella (la esteticista) al verla en esas condiciones aun así le volvió a colocar eso. Conseguí una bolsa negra entre las cosas de mi niña y miré muchas inyecciones vacías y otras llenas», agregó la madre de la víctima.Seni María Guerra residía en el barrio Nueva Colombia de Aguachica y dejó una hija de 8 años de edad.

Las autoridades hablan

La secretaria de Salud municipal, Lina de Armas, indicó que la mujer que realizó el procedimiento al parecer no tiene ninguna profesión del área de la salud.

«El hotel no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo al interior de la habitación e igual vamos a acompañar el proceso y mirar lo que realmente sucedió. Es lamentable que todavía haya personas que se dejen manipular y se practiquen estos procedimientos en sitios no adecuados y con personal no autorizado», enfatizó la funcionaria.

Agregó que este era el primer caso que se registraba en lo corrido del año en la capital del Cesar. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía y los miembros de la Sijín, que inspeccionaron el cuerpo.

La mañana del martes 6, los familiares reclamaban el cuerpo de la extranjera para darle sepultura.