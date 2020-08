Tormenta tropical Laura llega a Cuba tras causar 12 muertos y destrozos en Haití y la República Dominicana

Tras su devastador paso por Haití y la República Dominicana, países en los que ha arrasado comunidades enteras y ha provocado 12 víctimas mortales, la tormenta tropical Laura ha alcanzado a Cuba, donde el servicio de Defensa Civil ya ha activado la fase de alarma en varias provincias.

Con una velocidad ligeramente superior a los 30 kilómetros por hora y una intensidad creciente, Laura mantuvo durante las últimas horas un rumbo próximo al oeste-noroeste, hasta alcanzar de lleno el territorio cubano.

“Poco después de la medianoche, el centro de la tormenta tropical Laura salió al golfo de Guacanayabo, luego de transitar sobre Santiago de Cuba y Granma”, tal como informa el Instituto de Meteorología de Cuba, que asegura que “los nublados y las lluvias continúan afectando a las provincias orientales” y que estas condiciones “serán fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas”.

El servicio meteorológico nacional también reporta “vientos con fuerza de tormenta tropical” que se incrementarán próximamente hasta alcanzar “velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora y rachas superiores que pudieran sobrepasar los 100 kilómetros por hora” en varias provincias del sur de la isla.

El paso de Laura por la isla de La Española, que comparten Haití y la República Dominicana, ha dejado un saldo de al menos 12 muertos, grandes extensiones habitadas completamente anegadas y cuantiosos daños materiales.

A video of people climbing on top of short block buildings in Haiti to stay away from the flood.#Laura pic.twitter.com/on7rX1noCS

