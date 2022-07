TikTok crece entre los adultos en Reino Unido, Instagram es la fuente de noticias más popular en adolescentes

«Los adolescentes de hoy prefieren mantenerse actualizados desplazándose a través de sus redes sociales», Según Yih-Choung Teh

Una encuesta llevada a cabo por Ofcom, el regulador de los servicios de comunicaciones en Reino Unido, publicó Laboratorio de Periodismo. Revelo que si había dudas de que Tiktok es una referencia para informarse, porque gran parte de su producción es de ocio y parece ajena a la información,

Según la investigación, Tiktok no sólo es la red de mayor crecimiento entre los adultos, sino que también casi la mitad de las personas que la usan para temas de actualidad recurren a esta red en lugar de a los medios de comunicación convencionales para estar al tanto de las actualizaciones.

Eso sí, no confían demasiado en que la información sea veraz, pero les compensa porque obtienen más puntos de vista que en los medios tradicionales.

Instagram como fuente de noticias, antes que TikTok

El informe anual de consumo de noticias de Ofcom 2021/2022 en el Reino Unido muestra que, por primera vez, Instagram es la fuente de noticias más popular entre los adolescentes, utilizada por casi tres de cada diez en 2022 (29%). Le siguen de cerca TikTok y YouTube, utilizados por 28% de los jóvenes para seguir las noticias.

BBC One y BBC Two, históricamente las fuentes de noticias más populares entre los adolescentes, han bajado del primer puesto al quinto lugar. Alrededor de una cuarta parte de los adolescentes (24%) utilizan estos canales para recibir noticias, en comparación con casi la mitad (45%) hace solo cinco años.

BBC One sigue siendo la fuente de noticias más utilizada entre todos los adultos en línea, aunque es uno de los principales canales de noticias de televisión que llegará a menos personas en 2022. La visualización de noticias en BBC One, BBC Two, el canal BBC News, ITV y Sky News ahora está por debajo de los niveles previos a la pandemia, reanudando una tendencia a la disminución a más largo plazo en la visualización de noticias por televisión tradicional.

Tiktok crece de 1 a 7% entre los adultos

Por el contrario, TikTok ha registrado el mayor aumento en el uso de cualquier fuente de noticias entre 2020 y 2022: de 0,8 millones de adultos del Reino Unido en 2020 (1%), ha aumentado a 3,9 millones de adultos del Reino Unido en 2022 (7%).

El crecimiento de TikTok está impulsado principalmente por los grupos de edad más jóvenes, con la mitad de sus usuarios de noticias de entre 16 y 24 años. Los usuarios de TikTok afirman que obtienen más noticias en la plataforma de «otras personas a las que siguen» (44%) que de medios de comunicación (24%).

Yih-Choung Teh: «Es cada vez más improbable que los adolescentes de hoy agarren un periódico o sintonicen las noticias de televisión»

Según Yih-Choung Teh, director de estrategia e investigación del grupo Ofcom, «es cada vez más improbable que los adolescentes de hoy cojan un periódico o sintonicen las noticias de televisión, y prefieren mantenerse actualizados desplazándose a través de sus redes sociales».

Y aunque los jóvenes creen que las noticias en las redes sociales son menos confiables, puntúan más estos servicios por ofrecer una variedad de opiniones sobre las noticias de actualidad.

Los adultos siguen confiando en la televisión para informarse

La televisión sigue siendo la fuente de noticias más confiable entre los adultos del Reino Unido (71%), y las noticias en las redes sociales se consideran las menos confiables (35%). CNN (83%) y Sky News (75%) cuentan con la confianza de sus televidentes para las noticias, mientras que las emisoras de servicio público también cuentan con la confianza de la mayoría de sus televidentes: BBC (73%), ITV (70%), Channel 4 (66%) y Canal 5 (59%).

Entre los adolescentes, la mitad de los usuarios de YouTube y Twitter creen que brindan noticias confiables (51% y 52%, respectivamente). A pesar de su popularidad para las noticias, menos de un tercio de los jóvenes (30%) confía en el contenido de noticias de TikTok.

El declive en las noticias impresas parece acelerarse

El uso combinado de periódicos impresos y en línea entre adultos es de 38% en 2022, una disminución significativa con respecto a 2020 (47%) y 2018 (51 ).

Esto se debe a la disminución sustancial del alcance de los periódicos impresos en los últimos años, y la tendencia que se observaba antes de la pandemia parece acelerarse.

Menos de una cuarta parte (24%) de los adultos del Reino Unido usa periódicos impresos para informarse, en comparación con más de un tercio (35%) en 2020 y dos de cada cinco (40%) en 2018. El uso de periódicos entre los adolescentes cayó de 19% a 13% en los últimos cinco años.