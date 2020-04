Texas reabrirá los restaurantes tiendas y cines el 1 de Mayo

Así es como, después de terminar la cuarentena, el estado de Texas reabrirá restaurantes, tiendas, cines y más, a partir del próximo viernes.

Texas- Desde que Donald Trump aprobó la iniciativa para que el país pudiera reactivar la economía, dándole total libertad a sus gobernadores sobre seguir sus pasos o no, varios estados han optado por tomar la palabra del Presidente de la Unión Americana y comenzar a reabrir, tal es el caso de Texas, estado que reabrirá negocios no esenciales a partir del próximo viernes, 01 de mayo.

De acuerdo al Gobernador del estado, Greg Abbott, restaurantes, tiendas, iglesias y cines podrán reabrir como parte de la fase uno de la reapertura. Cabe mencionar que estos establecimientos deberán de seguir las medidas de prevención, por lo que únicamente operarán al 25% de su capacidad, aunque claro, las ciudades con bajos índices de contagios (5 o menos) podrán hacerlo al 50% en vez de al 25.

Asimismo, actividades que no representan un contacto físico, tales como el golf o el tenis, podrán llevarse a cabo con los respectivos cuidados. “Es tiempo de emprender un nuevo curso”, expresó el Gobernador del estado al dar a conocer los lineamientos para la reapertura del estado.

Phase 1 of TX's ongoing plan to safely & strategically open begins on May 1st.

Certain services & activities are allowed to open with limited occupancy. @TexasDSHS issued min. standard health protocols to minimize the spread of #COVID19.https://t.co/OLTFlaO9q0 pic.twitter.com/OBWGPnCjFr

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) April 27, 2020