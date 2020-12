¡Terror en Londres! Un coche arrolló a una multitud hiriendo gravemente a varias personas

Los servicios de emergencias de Londres se han desplazado hasta el lugar de los hechos y han establecido un cordón de seguridad para atender a las víctimas

Varias personas han resultado heridas este viernes en Londres luego de que un automóvil subiera a la acera y atropellara a múltiples peatones.

Los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar de los hechos y han establecido un cordón de seguridad para atender a las víctimas.

#Hackney

BREAKING: A number of pedestrians have been injured after a car mounted the pavement and collided into them on #StamfordHill, N16.

Their conditions are currently unknown.

Met Police say at this early stage the incident is not being treated as terror-related.

1/2 pic.twitter.com/CWOv6uHieS

— London 999 Feed (@999London) December 11, 2020