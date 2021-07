Terremoto de magnitud 8,2 provoca alerta de tsunami en el Pacífico [VIDEOS]

El terremoto se sintió en varias zonas del estado estadounidense y numerosos usuarios de las redes sociales publicaron videos del momento

Un sismo de magnitud 8,2 sacudió este jueves las costas de Alaska. El Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. emitió un aviso que levantó unas horas más tarde. Al menos seis réplicas se han registrado en la misma área después del primer temblor.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska . #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

El terremoto se sintió en varias zonas del estado estadounidense y numerosos usuarios de las redes sociales publicaron videos del momento.

🚨#BREAKING: The 8.2 earthquake is the largest to strike the United States since 1965

📌#Alaska l #US

Warning sirens are now blaring along the Alaskan coastline as waves approach.

The Tsunami Warning System is still calculating possible further risks to the Hawaiian Islands pic.twitter.com/rzzVI4txUD

