Sobrina de George Floyd fue herida de bala mientras dormía

La sobrina de George Floyd, afrodescendiente estadounidense asesinado por un policía en Estados Unidos en 2020, Ariana Delane recibió heridas de balas este 1 de enero en medio de un tiroteo registrado en la ciudad de Houston en el estado de Texas, reportaron sus familiares.

El padre de la menor de cuatro años informó que su departamento fue atacado por varios disparos en la madrugada y que una de las balas impactó en la niña que estaba durmiendo, de acuerdo con las reseñas de medios locales.

«Mi hija saltó y dijo: ‘Papá, me han dado’. Me sorprendí hasta que vi sangre y me di cuenta de que verdaderamente habían dado a mi hija de cuatro años», detalló, antes de opinar que considera que el ataque fue intencionado.

«¿Por qué dispararían contra mi casa?», se cuestionó «Mi hija no lo sabe. No puedo explicarlo. Como padre, se supone que debes proteger a los niños», añadió.

«¿Por qué dispararían contra mi casa?», se cuestionó «Mi hija no lo sabe. No puedo explicarlo. Como padre, se supone que debes proteger a los niños», añadió.

Los padres llevaron a la niña al hospital donde fue intervenida quirúrgicamente luego de sufrir daños en un pulmón y en el hígado, además de tres costillas rotas.

De acuerdo con un comunicado de la policía, se está investigando el suceso antes de manifestar que por el momento no hay sospechosos ni motivos sobre el incidente, tal como publicaron en su cuenta en Twitter.

Precisaron que a las 02H55 (hora local) de este sábado uno o más sospechosos efectuaron varios disparos contra el apartamento de la familia en el bulevar Yellowstone, donde estaban en ese momento cuatro adultos y dos niños.

El padre de Delane denunció además, que los oficiales de policía no llegaron a la escena del crimen hasta cuatro horas después del suceso.

George Floyd fue detenido por las fuerzas del orden en mayo de 2020 a la salida de un establecimiento por haber utilizado un billete falso para pagar un paquete de cigarrillos. En el operativo fue esposado y llevado hasta el suelo sobre su pecho, al tiempo que el agente Dereck Chauvin le presionaba el cuello con su rodilla.