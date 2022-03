Mujeres inspiradoras que en diversas áreas contribuyen a cambiar el mundo y a abrir caminos a otras.

Visionarias, el medio digital de negocios para la mujer, celebrará el jueves 3 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el evento Sin Liderazgo y visión, no hay Business. Historias Reales de Mujeres Inspiradoras.

Un evento virtual cuya finalidad es mostrar la experiencia inspiradora de mujeres que en diversas áreas contribuyen a cambiar el mundo y a abrir caminos a otras.

Mujeres que desde su propia historia contarán cómo han llegado a lo que hoy son profesionalmente y como en ese proceso podemos aprender de sus lecciones de vida.

Nuestras #LíderesVisionarias

El 3 de marzo se darán así cita, Rosa María Calaf, conocida periodista española de TVE y ex corresponsal alrededor del mundo; Helena Torras, inversionista española y consejera independiente; Teresa Baró, autora española de Imparables, Comunicación para Mujeres que pisan fuerte; Claudia Calvin, internacionalista mexicana fundadora de Mujeres Construyendo y de la Escuela de Empoderamientoo para Mujeres, Claudia Calvin Online; la mexicana Laura Tabares, directora ejecutiva de Intuic; Gabriela Prada, médica venezolana, Global Director, Health Systems Policy at Medtronic en Canadá; y la colombiana Adriana Noreña, VP de Google para Hispanoamérica quien estará en diferido en una video entrevista especial para el evento.

Tenemos sorpresas

Por otro lado, estamos sorteando ese día 3 libros de Teresa Baró (Imparables), Susana Reina (Incomodar para Transformar) y Tachy Molina (Hospitalidad con alma de mujer). Y una cesta de productos artesanales del campo de Finorbox (emprendimiento de nuestra Visionaria, Viry Macías).

Nuestras aliadas

Este evento es posible gracias a aliadas como Womenalia, Pollito Inglés, Ecocenter, Aicad Business School, Tachy Molina (Hospitaluidad con alma de mujer), Grupo Consultor 2 Strategies, Intuic, SheWorks!, Feminismo Inc, Teresa Baró Campus, Pao Capital, Venprendedoras, Voces Visibles, Amexme – Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Capítulo Benito Juárez), Resilio Consultores, Uniser, Andrea Collazo, Yorly Designer, JL Asesores(Dale Carnegie Training), FinorBox, Kapui Wan Agencia de Viajes, Sandra Lázaro Copywriter, Mujeres Construyendo y

Claudia Cavin Online. Nuestras aliadas y que también han hecho posible este evento son nuestras visionarias: Laura Ingino, Yorlay Nieves, Luisa Laya, Daniela Oropeza, Marita Seara, Vicky Herrera, Luis Vicente García, Florencia Tovar, Bettina Colmenares, Sara Lázaro, Viry Macías, Andrea Collazo, Adriana Rojas, Jéssica Morales y Daniela Ulian.

¿Quiénes somos?

Visionarias está liderada por mujeres que estamos en diferentes países, mujeres que nos une una pasión: las mujeres, la igualdad. Queremos demostrar que sí hay expertas y que el mundo no es mundo sin nosotras. Queremos demostrar que hay mujeres líderes en todos los ámbitos y en todas las posiciones y que sin ellas, nuestra sociedad no evoluciona y nuestras economías no crecen.

Entérate quiénes somos aquí: Somos Visionarias

