Silvio Rodríguez pidió una amnistía para los manifestantes pacíficos detenidos en Cuba

El cantautor cubano Silvio Rodríguez pidió este miércoles una amnistía para las personas que manifestaron pacíficamente el pasado 11 de julio en la isla.

Tras reunirse con el dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los detenidos el 11 de julio, Rodríguez publicó en su blog “Segunda Cita” una reseña sobre el encuentro.

“Me pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos. Recuerdo la última vez que pedí una amnistía. Fue en la Tribuna Antimperialista. Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera.

Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres. No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada“, escribió.

La reunión se da luego de que García Aguilera redactara una carta pública a Silvio Rodríguez cuestionando su actitud, luego de que pusiera en duda la represión en contra de las protestas en la isla.