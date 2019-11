Una senadora tendría la clave para solucionar el conflicto en Bolivia

Sin línea de sucesores, la responsabilidad recaería en la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Añez, quien ya ha mostrado su disposición a asumir la tarea de dirigir el país en las circunstancias actuales. Añez es miembro del partido opositor Unidad Demócrata (UD) que lidera el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.

Frente a un contingente de periodistas, Añez declaró entre lágrimas este lunes que lo único que buscaba era darle “certidumbre al país”. “Si tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, no más muertes, mujeres violadas… Creo que los bolivianos no merecemos esto y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. Por lo tanto, si existe el acompañamiento de las organizaciones civiles yo voy a asumir. Pero si se decide otra vía u otro camino, yo lo voy a aceptar”, completó.

Voces expertas

En declaraciones al diario El Deber, el experto constitucionalista José Antonio Rivera destacó que cada una de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa cuenta con un directorio compuesto por un presidente, dos vicepresidentes y secretarios, de modo que ellos también pueden asumir el cargo de presidente del Estado.

“Si renuncia el primer vicepresidente, renuncia el segundo vicepresidente, se convoca al decano, es decir, al más antiguo de los senadores”, explicó. Si este tampoco acepta, “se agota el Senado con los que tienen más de 30 años en ejercicio de sus funciones, requisito necesario para ser presidente”. “Si se agota se va a la Cámara de Diputados y así sucesivamente”, añadió el experto, que cree que seguramente alguno de los 166 parlamentarios se animará a asumir la jefatura del Estado y convocar elecciones en un plazo de 90 días, como estipula la Constitución. Jeanine Añez, quien es abogada, se ha caracterizado por sus duras críticas a Morales en el pasado. Entre 2006 y 2008 fue una de las asambleístas constituyentes que participó en la redacción de la nueva constitución de Bolivia. Es senadora desde 2010. “Me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar al país y volver a la normalidad”, sostuvo la senadora opositora en declaraciones a una cadena local el domingo. En todo caso, recordó que lo primero que tiene que hacerse es convocar una reunión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para que se acepten las renuncias de Morales y García Linera. “Espero que tengamos quórum, porque el MAS tiene dos tercios en la Asamblea”, confió. Según Añez, la convocatoria podría ser este mismo lunes.

Asimismo, manifestó su intención de llegar a La Paz este mismo lunes, puesto que reside en Trinidad, en el departamento de Beni, y hay algunos problemas con los vuelos. “Si hubiera podido me iba en el primero vuelo, pero acá no hay muchas condiciones”, indicó.

La vicepresidenta segunda del Senado defendió que “la salida constitucional es la forma de pacificar el país”, algo que consideró “urgente”. “Es lo que demanda la población y así lo tenemos que cumplir (…) las cosas se tienen que hacer rápidamente”, reivindicó.