Selena Gómez donó un millón de dólares para combatir incendios en Australia

Otra celebridad como Pink, cuyo nombre real es Alecia Beth Moore, dijo que está “totalmente devastada” y prometió una donación de medio millón

Australia – Catastróficos incendios continúan asolando a la isla continente más grande del mundo: Australia, y los famosos se unen para ayudar con dinero empleando en las tareas de extinción. Desde que se desataron los voraces fuegos se estima que unos 500 millones de animales y más de una veintena de personas han perdido la vida.

Este hecho toca la sensibilidad de muchos en el mundo en especial la de los famosos que han comenzado una cadena de donaciones de dinero como es el mas reciente caso de la cantante estadounidense Selena Gómez, que destinó un millón de dólares de su patrimonio para enfrentar esta catástrofe natural.

“Absolutamente devastada por los incendios en Australia. Orando por todos los afectados y todos los primeros en responder. Estoy haciendo una donación y me encantaría que consideraran hacer lo mismo si pueden”, se pronunció por medio de Twitter la joven cantante.

Absolutely devastated by the fires in Australia. Praying for everyone affected and all of the first responders. I’m making a donation and would love if you would consider doing the same if you can. Swipe up ❤️ https://t.co/aEqW5SPKPG

— Selena Gomez (@selenagomez) January 4, 2020