Seguidores de Evo Morales iniciaron un bloqueo de carreteras en el centro de Bolivia

Los seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales iniciaron un bloqueo de carreteras en el centro del país, que interrumpe el tránsito hacia el oeste y al este, para exigir la renuncia del presidente Luis Arce y para pedir la inscripción de su líder como candidato presidencial para las elecciones.

Campesinos, cocaleros y leales a Morales (2006-2019) también exigen al Gobierno que dé soluciones a la falta de dólares y de combustible que persiste en el país, y para «garantizar» la democracia.

«Decimos al Gobierno nacional que el pueblo ya se ha cansado, no puede vivir sin comer (…) Yo pido a la gente que se levante contra este Gobierno, por eso pedimos que (Arce) renuncie y tiene que venir otra persona más capaz», dijo un dirigente desde la población de Tutimayo, en Cochabamba, difundieron los medios locales.

Los afines a Morales comenzaron con el primer punto de bloqueo en Sipe Sipe, población a una hora de la ciudad de Cochabamba y que es la salida hacia el oriente del país.

Personas aglomeradas en medio de la carretera principal, algunas con palos en las manos, y promontorios de tierra y de piedras impedían el paso de vehículos, según constató EFE.

En ambos lados de la carretera se formaron largas filas de buses y camiones que tuvieron que parar ante el cierre de la vía principal, y los pasajeros caminaron con sus maletas para poder cruzar hacia el otro lado.

El ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, confirmó esta jornada que hay nueve puntos de bloqueo en la región de Cochabamba.

«La decisión de los dirigentes hacia los movilizados no solo es de cercar las ciudades, sino no permitir la venta de productos. El bloqueo solo tiene la finalidad de boicotear las elecciones generales y para que candidatura de una persona que está inhabilitada y no tiene partido, se anteponga a todo el sistema jurídico», dijo Ríos.

El ministro adelantó que el Gobierno realizará todas las acciones para «garantizar los derechos» de la población boliviana.

Otras delegaciones de manifestantes siguen en La Paz desde la semana pasada y comenzaron este lunes otra jornada de marchas en el centro de la ciudad.

Las protestas de los seguidores de Morales, que inician su segunda semana de movilizaciones, buscan que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) admita la inscripción de su candidatura presidencial con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), pese a estar inhabilitado.

Pan-Bol perdió su personería jurídica debido a que en las elecciones nacionales de 2020 no alcanzó el 3 % de los votos.

Morales insiste en participar en los comicios para buscar su cuarto mandato, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció recientemente que la reelección en Bolivia está permitida «por una única vez de forma continua», sin la posibilidad de un tercer mandato.

Esto inhabilitaría al exjefe de Estado, que ya gobernó Bolivia en tres períodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

Morales renunció al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de las disputas que sostuvo con el presidente Luis Arce desde finales de 2021 por las decisiones del Gobierno, el control de dicho partido y la candidatura presidencial.