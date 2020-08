Se registró un gran incendio en un mercado de Ajmán en Emiratos Árabes Unidos (+Video)

Los equipos de Defensa Civil acudieron al lugar y trataron de sofocar las llamas. Varios residentes del lugar compartieron imágenes del incendio en redes sociales

Emiratos Árabes Unidos – Un incendio de grandes proporciones se registró hoy miércoles en un mercado de Ajmán, Emiratos Árabes Unidos. Las llamas han abarcado una amplia zona y generó enormes columnas de humo, informaron medios locales.

Los equipos de Defensa Civil acudieron al lugar y trataron de sofocar las llamas. Varios residentes del lugar compartieron imágenes del incendio en redes sociales.

El establecimiento público está ubicado en la nueva zona industrial de la ciudad y según los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de las 6:30 de la tarde (hora local).

BREAKING – Fire erupts in Ajman, #UAE . Residents report plumes of thick, black smoke billowing out of a souq. pic.twitter.com/zEq3GHWJP9

Un hospital cercano ha sido evacuado como medida de precaución debido a la proximidad con el lugar del siniestro. De momento, se desconoce si hay personas heridas como resultado del incidente.

A large fire has broke out in the #Ajman market, located in the United Arab Emirates #UAEpic.twitter.com/g8ACVm9wPe

— ʙɪɢ ᴡɪʟʟ🍁😷 (@WillontheRadio) August 5, 2020