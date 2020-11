Se forma en el Caribe la depresión tropical 31 que amenaza a Centroamérica

El Insivumeh estima que para el domingo por la noche se podrían sentir los primeros efectos de este fenómeno natural con la llegada de lluvias

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que un sistema de baja presión en el Mar Caribe se ha fortalecido este viernes y se ha convertido en la Depresión Tropical 31 que se desplaza a 500 kilómetros de Jamaica.

De acuerdo con el pronóstico del Centro de Huracanes, la trayectoria inicial de esta depresión podría llegar como huracán a Centroamérica.

Este huracán se moverá por Honduras y luego llegaría a Guatemala.

Here are the 10 am Friday Key Messages for newly formed Tropical Depression #Thirty-One. There is a risk of dangerous wind, storm surge, and rainfall impacts across portions of Nicaragua and Honduras beginning Sunday night. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/rwfTsSNiIL

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 13, 2020