Cuba: Se extienden protestas y reportan saqueos a tiendas [VIDEOS]

En horas de la noche, Amnistía Internacional dio cuenta de que en Cuba hubo «personas heridas por disparos de la policía, detenciones arbitrarias, ataques a periodistas y fuerte presencia militar en las calles»

Varias de las polémicas tiendas estatales de Cuba que venden comida y productos básicos en divisas fueron saqueadas en medio de la ola de protestas antigubernamentales que recorre el país.

La situación en la isla y los datos sobre los lugares en los que se van desatando manifestaciones y otros sucesos son confusos, debido a los constantes cortes del servicio de internet y telefonía móvil, que depende de un monopolio estatal.

Testigos presenciales confirmaron a la agencia Efe que en el municipio de Cárdenas (Matanzas, oeste) fue saqueada una tienda de pago en divisas -comercios cuya apertura causó gran malestar ciudadano-, mientras que imágenes en las redes mostraron un suceso similar en la localidad de Güines (Artemisa, oeste).

En los vídeos se ve a grupos de personas que rompen los cristales de las tiendas y lanzan productos alimenticios hacia la calle, mientras otros arramblan con cajas enteras.

Durante las protestas, uno de los gritos frecuentes fue «abajo las tiendas MLC», en referencia a las tiendas en «moneda libremente convertible» (eufemismo para divisas), a las que la mayoría de los cubanos no tienen acceso porque no cobran sus salarios en dólares o euros. También habrían sido destruidos vehículos de la policía.

Las manifestaciones han surgido en un momento de fuerte crisis, que sufre una preocupante escasez de medicamentos y productos básicos, y además pasa por la tercera y peor ola de COVID-19, con índices de contagios extremadamente altos en las regiones más afectadas.

Durante toda la jornada se han producido masivos choques entre partidarios y detractores del gobierno, en especial en varios puntos de La Habana, después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, conminara a sus partidarios a salir a la calle a defender la Revolución.

Mientras, dirigentes políticos cubano-estadounidenses y líderes del exilio cubano reclamaron a Estados Unidos y a la comunidad internacional que no permitan que se reprima al pueblo por pedir libertad, mientras en la calles de Miami cientos de personas daban su apoyo a los manifestantes en la isla.

El alcalde de Miami Francis Suárez dijo que «los ojos del mundo están puestos sobre la isla». El régimen cubano va a mostrar su «verdadera cara» si reprime a los manifestantes pacíficos que han salido a las calles a pedir «libertad» y gritar «abajo la dictadura», señaló.

Julie Chung, subsecretaria de Estado interina, quien expresó «honda preocupación por la situación en la isla. Están aumentando las protestas a medida que el pueblo cubano ejercita su derecho a la reunión pacífica para expresar preocupación sobre el alza de los casos y muertes de COVID-19 y la escasez de medicinas», indicó Chung.

We are deeply concerned by “calls to combat” in #Cuba. We stand by the Cuban people’s right for peaceful assembly. We call for calm and condemn any violence.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 11, 2021